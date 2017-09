S-a lansat FIFA 18! 200 de romani au muncit la jucatorii nationalei: "Chiriches arata perfect!" Hagi e prezent in joc

Romania a avut meci azi pe National Arena fara ... Contra! Stanciu si Chiriches au dat goluri pentru Romania ... la fotbal pe calculator!

200 de romani au muncit pentru ca fotbalistii nationalei sa arate perfect in cel mai popular joc de fotbal pe calculator. Acestia au prezentat lotul Romaniei pe National Arena! Hagi apare si el in joc, in echipa legendelor.



"Suntem mandri ca am reusit sa introducem si echipa nationala in joc. L-am capturat pe capitanul Chiriches si Pantilimon si arata incredibil in joc" spune Andrei Lazarescu.