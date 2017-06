Portughezii anunta: Ronaldo a devenit tata de GEMENI! Jucatorul a apelat din nou la o mama surogat

Ronaldo n-a avut inca nicio reactie.

Cristiano Ronaldo a devenit tata de gemeni. Cei doi copii, Eva si Mateo, s-au nascut joi, iar mama este una surogat, relateaza SIC Noticias din Portugalia.

Ronaldo nu a confirmat informatiile pe pe site-ul portughez.

Presa internationala a scris din luna martie ca Ronaldo va deveni tata de gemeni si ca a apelat la o mama surogat din SUA.

Cristiano Ronaldo mai are un copil, Cristiano Ronaldo Junior, nascut in 2010. El nu a dat publicitatii numele mamei fiului sau, precizand doar ca el are custodia copilului.

Ronaldo nu a plecat in SUA si se relaxeaza acasa in Portugalia la piscina.