Romanul da reprezentatii cu mingea printre masini, in inima Romei, la doi pasi de Vatican.

Mana intinsa care nu spune o poveste, nu primeste pomana. Povestea romanului e falsa, dar prinde la italieni, iar soferii ii dau bani.



"Numele meu e Nicolae Negrila de la echipa Universitatea Craiova din Romania. Am jucat semifinala cu Benfica si am fost eliminati", spune omul.



Adevaratul Negrila traieste la Craiova. Acolo a primit vestea ca cineva face bani in Italia pe spatele sau.