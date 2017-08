Fellaini a iesit ca din desene animate! Cele mai bune glume dupa SuperCupa Europei FOTO

Belgianul a fost surprins in meciul impotriva lui Real Madrid intr-o ipostaza amuzanta in timp ce incerca sa ajunga la o minge inalta. Tocmai jucatorul a postat poza pe retelele de socializare, iar fanii nu au incetat sa se amuze pe seama lui. Fellaini le-a multumit suporterilor creativi care au folosit poza sa pentru a forma diverse scenarii amuzante.

This one is the best pic.twitter.com/kqFjTAxu1P