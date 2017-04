Fara rival! Stefan Florescu, din nou campion al Romaniei la FREESTYLE cu mingea. Ce scheme a facut: VIDEO

Stefan Florescu, concurent la Romanii au Talent, a iesit pentru a treia oara campion al Romaniei la freestyle cu mingea.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Lumea care a iesit la plimbare in Herastrau s-a oprit sa-l vada pe magicianul Florescu!

"Am destule spectacole in strinatate si sper sa ajung cunoscut in afara tarii", a spus acesta.

Pentru Florescu, titlul de campion national e floare de ureche! Are un vis si mai mare in 2017.

"Sper sa castig Romanii au Talent, ar fi cea mai mare performanta din viata mea", a mai spus el.

Inainte sa se apuce de jonglerii, Florescu a jucat fotbal la juniorii Stelei.