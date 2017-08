FABULOS! Ce s-a intamplat cand Magic Johnson si Samuel L. Jackson au iesit pe o banca din Italia: "Imigrantii lenevesc pe banii nostri!" FOTO

Magic Johnson si-a petrecut ziua de nastere intr-o statiune din Italia, alaturi de celebrul actor Samuel L. Jackson. Cei doi au fost confundati cu imigrantii din Siria de catre o actrita de origine croata stabilita in Italia.

Magic Johnson, legenda baschetului american, si Samuel L Jackson au iesit pe o banca din statiunea Forte dei Marmi, iar multime s-a strans pentru a face poze.

Nu toata lumea i-a recunoscut. Nina Moric, actriita si model din Italia, a incercat sa critice autoritatile care sprijina imigrantii, dar s-a facut de ras la nivel international.

"Chiar si in destinaţii turistice, precum Forte Dei Marmi sau Milano, refugiatii lenevesc pe cei 35 de euro ai nostri - este prea mult", a scris ea pe Facebook.

"Asa incepe rasturnarea monarhiei", a continuat ea, pentru ca apoi sa revina si sa sustina ca a fost o gluma, dupa ce a primit mii de mesaje de la oamenii care au recunoscut cele doua vedete din imagine.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN