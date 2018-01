Ea e Jena 'Frumi' :) Prietena lui Jesse Lingard e noua "vedeta" a tabloidelor din Marea Britanie

Jesse Lingard, fotbalistul lui United, a avut un 2017 reusit. Atat in plan sportiv, cat si in plan personal.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations Cup, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Lingard si-a ajutat echipa sa castige Europa League, a semnat un nou contract cu "Diavolii" si a contribuit la calificarea echipei nationale la Campionatul Mondial. In plan personal, Lingard pare ca si-a gasit fericirea alaturi de Jena Frumes, una dintre cele mai in voga fotomedele din Statele Unite ale Americii si una dintre vedetele de pe Instagram.



Potrivit The Sun, Lingard si Frumes s-au cunoscut in 2016, iar din 2017 sunt oficial impreuna.