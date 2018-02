"Du-te, ba, la sah!" :)) A fost campioana la sah si studenta la criminologie inainte de a deveni fotomodel

Charlie Riina este intruchiparea perfecta a expresiei "si frumoasa, si desteapta".

Canadiana in varsta de 34 de ani face senzatie pe retelele de socializare prin fotografiile pe care le posteaza, insa putini stiu ca Riina a fost campioana la sah in copilarie. Riina a studiat apoi criminologia la Universitatea din Toronto si a facut parte dintr-un partid politic din Ontario.



Riina si-a dat insa seama rapid ca ar putea face cariera in modeling, titlul de Miss Toronto reprezentand un impuls puternic in acest sens.

sursa foto: Instagram