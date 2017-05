Dovada ca The Rock intinereste! Imagine INCREDIBILA: cum arata actorul acum 30 de ani! FOTO

Dwayne "The Rock" Johnson are 45 de ani, dar arata mai bine ca in perioada adolescentei!

The Rock se pregateste pentru resuscitarea serialului Baywatch, in care isi va etala muschii pe plaja in fiecare episod.

The Rock nu a aratat mereu asa, ba chiar se spune ca e un adevarat Benjamin Button. Cand avea 16 ani nu ar fi primit cu siguranta rolul principal intr-un film ca Baywatch.