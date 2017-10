Ce sport extrem practica Tudor Chirila. Juratul de la Vocea Romaniei, indragostit de "zborul pe apa", dar si de atletism

De 3 ori campion la Vocea Romaniei, Tudor Chirila e pe val si in timpul liber! Solistul trupei Vama e atras de sporturile extreme!

Kite-surfingul e sportul preferat a lui Tudor Chirila. N-a putut sa se bucure si in aceasta vara pentru ca a fost prins cu antrenamentele de la Vocea Romaniei si cu lansarea noului album. Vama concerteaza joi la Polivalenta.

"M-am dat odata cu kite-ul in Vama si a venit un domn si mi-a zis: <dom'le vrea sa se dea si fiul meu, cat e sa inchiriezi?>. Nu m-a intrebat daca se invata inainte", spune Tudor Chirila.

Tudor iubeste si atletismul. Alergatorii de cursa lunga sunt preferatii sai.



"Am o mare admiratie pentru Gabi Szabo, pentru felul in care a muncit. In general orice sportiv ar trebui apreciat pentru ca face niste eforturi si trage de fizicul lui intr-un fel in care nu ne imaginam", mai spune el.