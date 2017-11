Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare unui jucator de top din Anglia: "As putea sa rezolv criza din Coreea de Nord!"

Un jucator englez de rugby s-a laudat ca ar putea sa rezolve criza din Coreea de Nord. Imediat a avut parte de o surpriza imensa.

Aripa engleza Jonny May a declarat recent in gluma ca ar fi in stare sa rezolve criza din Coreea de Nord, dupa ce a urmarit impreuna cu colegii de la nationala Angliei in cantonament un documentar despre situatia din tara lui Kim Jong Un.

la scurt timp, jucatorul a avut parte de o surpriza imensa. El si coechipierul Ben Te'o au primit invitatii din partea regimului Nord Coreean pentru a merge in vizita la Kim Jong Un!

"Dupa meciurile de la nationala am mers acasa, iar acolo aveam o scrisoare stampilata cu ceara, pe care scria confidential. Scria: Salut, Jonny. Am observat ca tu si Ben Te'o sunteti interesati de tara noastra, noi am dori sa va organizam un tur VIP in Coreea de Nord. Va asteptam la ambasada noastra pentru a aranja toate demersurile necesare si sa ii cunoasteti pe demnitarii lui Kim Jong Un", a spus May.

"I-am primis poza lui Ben si l-am intrebat daca e o farsa. Mi-a raspuns ca nu e, si el primise una asemanatoare. E foarte infricosator, ne urmaresc atent, cred ca au o alerta de Google. Cand vorbeste cineva despre Coreea de Nord le apare imediat.

Nu am mers la ambasada si chiar sunt ingrijorat. Nu le-am scris inapoi. E o mare onoare ca ne-au invitat, insa nu mergem.", a povestit jucatorul, potrivit Daily Mail.

Dictatorul din Coreea de Nord este prieten bun cu fostul baschetbalist american Dennis Rodman. Recent, un parlamentar italian spunea ca liderul partidului comunist din Coreea de Nord e fan Manchester United si urmareste atent meciurile din Premier League.