"Ovidiu Hategan A MURIT la Belfast". Irlandezii au innebunit dupa penaltyul dat de Hategan si au umplut Twitterul de atacuri si fotografii

Ovidiu Hategan a decis meciul dintre Irlanda de Nord si Elvetia. Acesta a acordat un penalty complet aiurea in minutul 56 al partidei, dupa ce un fundas al gazdelor a blocat un sut cu spatele.

Ricardo Rodriguez a transformat penaltyul acordat de Hategan si a decis meciul disputat la Belfast, elvetienii impunandu-se cu 1-0 si luand prima optiune pentru calificarea la Mondialul din Rusia.

La scurt timp, Ovidiu Hategan a devenit tinta atacurilor fanilor irlandezi. Acestia l-au facut praf pe Twitter.

Intre cele mai macabre gesturi ale acestora a fost modificarea paginii de Wikipedia a arbitrului roman. Irlandezii i-au trecut decesul pe 9 noiembrie 2017, la Belfast.

"Vom da petrecere cand Hategan o sa moara", a scris alt suporter.

"Nu am mers de 31 de ani la un Mondial, iar sansele noastre s-au diminuat din cauza unui incompetent", a scris altul.

Our wee country hasn’t competed in a World Cup for 31 years and any chances have been diminished by the incompetence of Ovidiu Hategan tonight! Bottled a cert red card and handed the Swiss a soft penalty and denied us one the same #NIRSUI