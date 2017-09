Mircea Lucescu, criticat dupa primul meci la nationala Turciei: "Ce incearca sa faca? A fost sinucidere!"

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Presa din Turcia il critica pe Mircea Lucescu dupa meciul pierdut de selectionata turca in fata Ucrainei, scor 0-2, notand ca tehnicianul "nu a citit deloc jocul", dar mentioneaza si greselile brigazii de arbitri. "Nici Lucescu nu a fost o solutie”, a titrat jurnalul Takvim, in timp ce Hurriyet a scris: "Lucescu slab, arbitrul slab, echipa nationala si mai slaba!"

"Dupa meciul pe care l-a condus cascand, Lucescu a criticat arbitrii", noteaza si memleket.com.tr, adaugand ca imagini cu Lucescu cascand la meci au provocat polemica. in plus, jucatorii turci de pe banca de rezerve au fost vazuti fiind mai preocupati de telefoanele mobile decat de joc si distrandu-se in timp ce echipa era condusa cu 2-0.

Editorialistul Evren Turhan de la Takvim a scris: “Sinuciderea lui Lucescu”. "Mircea Lucescu, adus dupa Fatih Terim pentru un nou inceput, nu avea alta sansa decat victoria in primul sau meci. (…) Intri in repriza a doua cu 0-2. Lucescu nu face nimic. S-a uitat la meci ca noi. Nu ai nimic de pierdut si totusi nu ataci. Lucescu nu a citit deloc jocul”, a adaugat Turhan.

Milliyet scrie despre “deciziile scandaloase” ale arbitrilor, mentionand faptul ca ucrainenii au marcat goluri care nu ar if trebuit sa fie validate. “Ce incearca Lucescu sa faca?”, a titrat Sabah, mentionand ca tehnicianul a surprins prin primul 11 ales. Jurnalul subliniaza insa si faptul ca arbitrii au gresit la ambele goluri.

Reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, de selectionata Ucrainei, intr-un meci din grupa I a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018. A fost partida de debut a lui Lucescu la conducerea selectionatei Turciei.Golurile au fost marcate de Iarmolenko ’18, ’42.

Mircea Lucescu a folosit urmatoarea formula de echipa: Volkan Babacan - sener Özbayraklı, Serdar Aziz (Çağlar Söyüncü ’73), Mehmet Topal, İsmail Köybası - Tolga Ciğerci, Ozan Tufan (Oğuzhan Özyakup ’60), Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder - Hakan Çalhanoğlu (Arda Turan ’68), Cenk Tosun.

Sursa: News.ro