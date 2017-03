Curiosul caz al nationalei "inexistente" care sperie marile echipe. Ce s-a intamplat dupa 82 de meciuri fara victorie

Franta s-a chinuit aseara sa bata Luxemburg insa nu mai este o surpriza. Nationala a devenit o adevarata echipa problema in preliminarii.

In urma cu 20 de ani, toate tarile doreau sa cada cu Luxemburg in grupa la tragerea la sorti. Micuta nationala nu era in stare sa stea in picioare si lua bataie dupa bataie in preliminarii.

Septembrie 1995. Luxemburg reusea sa invinsa Malta cu 1-0 in preliminariile pentru Euro 96, insa aceasta victorie urma sa fie ultima pentru o perioada de peste 10 ani, o perioada in care Luxemburg nu a avut nicio victorie, nici macar in meciurile amicale. Mai mult, a strans o serie uluitoare de 82 de meciuri la rand fara victorie, din care nu mai putin de 73 au fost infrangeri!

Februarie 2007. Dupa 12 ani de "intuneric", Luxemburg a iesit la lumina intr-un amical cu Gambia. Nationala castiga cu 2-1 si anunta iesirea din cea mai neagra perioada din istorie. De atunci, Luxemburg a reusit cateva partide istorice pentru o nationala care nu a existat practic in fotbalul mondial.

Echipe mari precum Franta, Portugalia sau Olanda s-au chinuit sa bata micuta nationala, iar echipe mult mai bine cotate ca Belarus, Elvetia, Slovacia, Albania, Macedonia, Lituania, Irlanda de Nord sau Grecia s-au declarat invinse! Faptul ca Luxemburg nu mai este una dintre cele mai mici echipe din fotbal o arata si ultimele 5 rezultate inregistrate de aceasta nationala, in campania pentru CM 2018.

8000 de spectatori au fost la Luxemburg - Franta de aseara, aproximativ 10% din populatia orasului

Bulgaria a primit 3 goluri acasa de la Luxemburg, castigand cu greu cu 4-3, Suedia abia a batut cu 1-0, Belarus a facut egal, 1-1 pe teren propriu iar Olanda si Franta au castigat cu 3-1 in deplasare, dupa ce au fost amandoua egalate la 1 de luxemburghezi.

Si Romania s-a chinuit putin cu Luxemburg

Nationala noastra a intalnit Luxemburg in trei campanii consecutive pentru Euro, 2004, 2008 si 2012. Prima data, sub comanda lui Iordanescu, Romania a zdrobit Luxemburg, cu 4-0 acasa si 7-0 in deplasare. A doua campanie, condusa de Piturca, a insemnat victorii mai grele, cu 3-0 acasa si 2-0 in deplasare, pentru ca nationala sub comanda lui Razvan Lucescu sa se chinuie de-a dreptul cu Luxemburg, 3-1 acasa dupa ce luxemburghezii au deschis scorul, la pauza fiind 1-1, si un 0-2 extrem de chinuit in deplasare.

Razvan Lucescu a scos atunci celebra perla, "Luxemburg a dus apararea la rang de arta".

Lista rezultatelor surpriza inregistrate de Luxemburg in ultimii 10 ani:

februarie 2007 - Luxemburg 2-1 Gambia, meci amical

octombrie 2007 - Belarus 0-1 Luxemburg preliminarii Euro

septembrie 2008 - Elvetia 1-2 Luxemburg, preliminarii Mondial

octombrie 2010 - Franta 2-0 Luxemburg, preliminarii Mondial

februarie 2011 - Luxemburg 2-1 Slovacia, amical

martie 2011 - Luxemburg 0-2 Franta, preliminarii Mondial

septembrie 2011 - Luxemburg 2-1 Albania

februarie 2012 - Luxemburg 2-1 Macedonia

septembrie 2012 - Luxemburg 1-2 Portugalia, preliminarii Mondial

august 2013 - Luxemburg 2-1 Lituania, amical

septembrie 2013 - Luxemburg 3-1 Irlanda de Nord

iunie 2014 - Italia 1-1 Luxemburg, amical

septembrie 2015 - Luxemburg 1-0 Macedonia, preliminarii Euro

noiembrie 2015 - Luxemburg 1-0 Grecia, amical

septembrie 2016 - Bulgaria 4-3 Luxemburg, preliminarii Mondial

octombrie 2016 - Luxemburg 0-1 Suedia, preliminarii Mondial

octombrie 2016 - Belarus 1-1 Luxemburg, preliminarii Mondial

noiembrie 2016 - Luxemburg 1-3 Olanda, preliminarii Mondial

martie 2017 - Luxemburg 1-3 Franta, preliminarii Mondial