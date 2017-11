Alarma de cutremur dupa calificarea la Mondial! Ce au facut fanii din Peru la golul lui Farfan

Golul lui Farfan din barajul cu Noua Zeelanda pentru Cupa Mondiala a pornit alarmele seismice in Peru!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Vibratiile provocate de sutele de mii de fani din Lima care au sarbatorit golul marcat de Farfan, in minutul 27, au declansat o alarma pe principala aplicatie locala de detectare a seismelor.

Peru a batut cu 2-0 (1-0) Noua Zeelanda si a devenit ultima echipa nationala calificata la turneul final al Cupei Mondiale din 2018.

La Lima, in mansa a retur a barajului intercontinental, Peru, locul 5 in preliminariile sud-americane, a marcat prin Jefferson Farfan '27 si Christian Ramos '64. In turul de la Wellington, scorul fusese egal, 0-0.

Peru a evoluat ultima data la un turneu final in 1982, in Spania, dupa ce a mai jucat in Uruguay - 1930, Mexic - 1970 si Argentina - 1978.



INCREÍBLE | Alarma de Sismo Detector se habría activado en el Distrito de Lima debido a la celebración del gol de Perú a Nueva Zelanda. — Sismologia Chile (@SismologiaCh) November 16, 2017