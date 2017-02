"Romanii cuceresc America!" Florian Ceafalau, despre victoriile lui Morosanu si Benny si intrarea Superkombat pe piata din USA

Benny in schimb nu a demonstrat ci a confirmat ca este unul dintre cei mai buni grei din lume. De demonstrat a facut-o in urma cu cativa ani insa in aceasta dimineata a aratat ca romanii au spirit de lupta si pot reveni din situatii grele. Benny a pierdut primele doua runde cu un Anderson Silva neasteptat de exact in executii, si a reusit un knockdown ce l-a salvat cu doar 30 de secunde inainte de final.

Meciul a mers in prelungiri unde Benny l-a facut praf pe saracul Silva, care nu stia cum sa faca sa termine in picioare meciul. Un meci greu, in care diferenta a facut-o, in primul rand, inima de luptator a lui Benny. Amandoi luptatorii au terminat repriza de prelungiri epuizati, dar victoriile mari nu se obtin usor.

Silva tocmai a venit dupa un meci de titlu mondial cu Verhoeven, titlu pe care Benny il alearga de 2 ani. Sa speram ca 2017 e anul izbandei dar, mai important, sa speram ca Glory ii da iar sansa la titlu, castigata si meritata, si nu il mai amana cu tot felul de superfighturi.

Pentru Morosanu sper sa urmeze un luptator din top 10, poate chiar Lewis Perry, cel cu care trebuia sa se bata initial, locul 8 in clasamentul Glory. Iar pentru Benny, un nou meci de titlu. Nu poate Rico sa isi apere centura de cate ori putem noi sa incercam!

Intr-un final, gala din Chicago a oferit o imagine de neuitat. O imagine cat 1000 de cuvinte. Benny si Morosanu, cu steagul Romaniei pe umeri si cu mana ridicata! Kickboxingul din Romania traieste, si nu doar ca traieste ci o face la cote inalte.

Dupa disparitia circuitului K-1, kickboxingul si-a pierdut punctul de referinta. Erai considerat "the best" daca ieseai campion in Japonia si faceai parte din elita daca ajungeai sa lupti in K-1. Glory a reusit sa refaca acest reper al performantei in kickboxing insa i-a luat ceva timp. Disparitia generatiei lui Schilt, Ghita, Badr Hari si Aerts a dus la un vid de personaje in ringul profesionist. Rico, acest print al kickboxingului asa cum se autonumeste, a devenit in ultimul an "the man to beat" iar kickboxingul a capatat un nou tel suprem.

Meciurile romanilor din Glory in USA nu e singura miscare a Romaniei peste ocean. Superkombat a intrat din acest an pe piata din USA prin semnarea unui contract cu CBS, una dintre marile retele ce dau sporturi de contact in USA. Planurile lui Eduard Irimia includ bineinteles si romani, intr-o misiune ce vrea sa transforme Superkombat intr-un adevarat rival pentru GLORY la nivel mondial.

Morosanu si Benny, doua produse Superkombat, doi luptatori descoperiti si lansati de Eduard Irimia, au aratat in aceasta dimineata ca romanii pot avea un cuvant greu de spus in ring. Ramane sa vedem ce ne aduce anul abia inceput si pana unde vor inainta "conchistadorii" romani. America e mare iar noi suntem din ce in ce mai multi!