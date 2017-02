"Pumnul sus, Romania!" Florian Ceafalau, desprea noaptea in care romanii au patru meciuri de cinci stele

Patru romani au meciuri importante in aceeasi noapte, pe 25 februarie.

Lucian Bute, Ronald Gavril, Benjamin Adegbuyi si Catalin Morosanu urca in aceeasi noapte in ring pentru Romania. Toti patru lupta pe continentul nord-american, Bute in Canada, la Quebec, iar Gavril, Benny si Morosanu in USA, primul in California iar ceilalti doi in Chicago.

Dupa trei ani de eclipsa in boxul profesionist romanesc, dupa ce Bute si-a pierdut titlul mondial in 2012, sportul pare ca a renascut. JoJo Dan a boxat cu Kell Brook in 2015, desi meciul a semanat, din pacate, mai mult cu o executie decat cu un duel, iar Bute a pierdut cu DeGale un meci in care era inca marcat de cosmarul Froch. Si-a mai revenit putin cu Badou Jack insa egalul nu l-a ajutat deloc. Ultimul mare meci din cariera lui Lucian poate veni in 2017.

Bute poate redeveni challenger pentru un meci de titlu mondial daca trece de columbianul Eleider Alvarez. Cei doi se vor confrunta intr-un duel echilibrat intre doi fii adoptivi ai Canadei. Cine castiga devine challenger la centura WBC detinuta de superstarul Adoni Stevenson. Bute poate avea astfel o noua sansa la titlul mondial, dupa ce a pierdut cu DeGale si a facut egal cu Badou Jack.

Bute poate fi unul dintre cei trei romani care spera la un meci de titlu mondial in 2017. Drumul cel mai sigur il are Lucian, care devine challenger obligatoriu, in timp ce Ciocan si Viorel Simion astepta telefonul mult visat. Cei doi pot fi alesi oricand in meciuri de titlu mondial. Ciocan asteapta sa vada cine castiga intre Parker si Hughie Fury, pentru a spera apoi la un meci de titlu mondial, desi nu are postura de challenger obligatoriu, acelasi lucru intamplandu-se si cu Viorel Simion si centura IBF, detinuta de Lee Shelby, cel care i-a administrat singura infrangere din cariera, intr-un meci controversat in Anglia.

Pronosticul meu peste acest meci este victorie pentru Lucian Bute, la decizie.

Un alt meci important este cel al lui Ronald Gavril. Omul lui Mayweather urca in ring pentru a-si continua drumul catre un titlu mondial. Dupa ce a castigat centura NABF, Gavril incepe sa spere la centura "cu diamante". Desi va fi greu sa obtina un title shot in 2017, o centura intercontinentala poate fi la unul, doua meciuri distanta. Romanul nu are inca un adversar anuntat, insa nu mai are voie sa faca niciun pas gresit. Gavril va lupta sambata dimineata, pe 25 februarie, in California, intr-o gala fara un main event important.

Gavril este probabil cel mai invidiat boxer roman la ora actuala. Este in echipa lui Mayweather, The Money Team, acolo unde isi doreste sa ajunga oricine face box. Managementul in acest sport inseamna 50% din reteta succesului, drumul spre un meci de titlu mondial e de mai multe ori "politic" si mai putin sportiv.

Pronosticul meu este victorie pentru Gavril, indiferent de adversar, avand in vedere ca nu este un meci important ci unul de palmares pentru roman.

Pe langa cele doua meciuri de box, romanii vor mai avea doi reprezentanti in gala de kickboxing GLORY, din Chicago. Benny Adegbuyi va lupta cu veteranul Anderson Silva, sperand la un nou meci de titlu mondial in fata lui Verhoeven in 2017, dupa cele doua infrangeri din 2015, in timp ce Morosanu va debuta in cea mai tare promotie de kickboxing din lume in fata americanului Maurece Greene.

Benny si Morosanu vor lupta in noaptea de vineri spre sambata, 24-25 februarie, evenimentul urmand sa inceapa vineri seara, in jur de 23:00, iar cei doi romani vor urca in ring dupa ora 01:00.

Pentru Benny este un meci prin care sa isi consolideze pozitia de "#2" in kickboxingul mondial, in spatele campionului Rico Verhoeven. Anderson nu prezinta pericole prea mari pentru Benny, avand sanse mici inclusiv la decizie. Singurul lucru pe care trebuie sa il faca Benny e sa fie atent in defensiva si sa isi impuna loviturile de picior.

Pronosticul meu este victorie pentru Benny, la decizie.

Gala din Chicago va avea pentru prima data doi romani pe fight card, ambii la categoria grea. Morosanu devine al cincelea roman care lupta in GLORY, dupa Daniel Ghita, Benjamin Adegbuyi si fratii Andrei si Bogdan Stoica.

Morosanu va avea un adversar decent in fata, in persoana lui Maurice Greene, luptatorul din Iasi fiind favorit cert inainte de meci. "Moartea din Carpati" arata impecabil fizic inainte de meci si va merge cu siguranta in forma maxima la gala. Pentru Morosanu va fi sansa sa urce in clasamentul GLORY la categoria grea si sa se apropie de top 5, acolo unde il asteapta meciurile "grele".

Pronosticul meu este victorie pentru Morosanu, KO runda a treia.