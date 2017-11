Opinie / Va prezentam "fripturistul de oficiala", o specie pe cale de afirmare! Ce se intampla pe stadioanele din Liga 1

Cel mai luxos loc de pe stadion a devenit locul unde se gasesc oameni veniti sa manance pe gratis fara sa fie interesati de partide.

Desi tribuna oficiala a unui stadion este rezervata de obicei patronului, actionarilor, oficialitatilor locale, conducerii, selectionerilor, reprezentantilor sponsorilor, fostilor jucatori, impresarilor sau personalitatilor si oaspetilor de seama, in ultimii ani, cel mai prestigios si luxos loc de pe stadion a ajuns sa fie populat din ce in ce mai mult de oameni care vin sa manance si sa bea pe gratis si mai putin sa urmareasca partidele.

Un prieten mi-a povestit sub protectia anonimatului ce impresie dezagreabila si-a facut la ultimul meci disputat de Dinamo pe teren propriu, dupa ce se bucurase ca a primit o invitatie la tribuna oficiala. Prin intermediul analogiei puteti sa mutati acest exemplu pe oricare arena pe care se disputa un meci din Liga 1.

"Am fost la Dinamo-CFR Cluj, am vazut prima repriza de la Tribuna 0 si am urcat la pauza, pentru ca aveam o invitatie la loja. Nu la orice loja, adica nu la aia mare din mijloc unde, teoretic, sta prostimea, ci la aia din stanga, unde stau invitatii de seama. In dreapta stateau proprietarii. Nu mi-a venit sa cred ce specimene, care mai de care pe acolo. Deci, pentru zona aia mare din mijloc e un bufet cu doua frigidere, unde se serveste bere, apa, suc, plus o masa cu pateuri. Rupeau oamenii, de parca nu mai vazusera! Deci, isi bagau si in buzunare! Nu am vazut asa ceva in viata mea! Ii vazusem pe unii pentru ca am asteptat la poarta la Tribuna 0 niste prieteni si astia veneau si atarnau pe acolo si aparea cate un divers si ii baga inauntru. Din sala aia unde erau pateurile si frigiderele alea se intra la loja unde aveam eu invitatia. Cand am intrat, Steliano Filip si Costache adulmecau cartofii prajiti. Pe mese erau platouri cu mancare, niste feliate, salamuri si d-astea si salate. La fel, bere, apa, suc, dar aici aveai si niste sticle de vin ca lumea si whisky. Faza e ca am vazut lume care intra de dincolo si lua mancare. Ospatarii pareau ca ii stiu pentru ca le vorbeau scurt. Mi s-a parut tristete maxima, trei sferturi din loje erau pe combinatii acolo, numai atarnache. Au mancat si au baut de au rupt toti.

Dupa ce s-a terminat meciul, am vazut ca nu mai ramasese nimic. Bai, nene! Tot au terminat! A fost unul, jur ca a stat si a mancat vreo 30 de minute. De la masa nu vezi terenul, trebuie sa te uiti la tv si e intarziere de cateva minute. Si ne intreba pe noi <Gol? Gol?>. Dar si ce vezi acolo pare carpit, da masura saraciei: cea mai ieftina hartie igienica, ca sa inchizi usa toaletei aproape ca trebuie sa te urci pe vasul de WC, televizoare vechi... Si se vede prost. Daca stai in randul 2 din 3 vezi aproape tot terenul. Daca stai in primul rand, unde stateau Costache si Filip nu vezi cam 5-10 metri din teren. Am stat fix langa ala de la Botosani de se zicea ca vine presedinte (n.r. - Cornel Sfaiter, actual consilier la FC Botosani). A trait omul meciul mai ceva ca Filip si Costache, care tot meciul si-au soptit diverse la ureche ca sa nu ii auda ceilalti. Mai erau si Mihalcea cu Adi Ilie si inca un divers care vorbeau intre ei prin mesaje. Sau asa mi se parea, ca sa nu fie auziti de ceilalti cand vorbesc, poate pentru ca nu ii cunosteau. Oricum, oamenii de fotbal si cei care urmareau meciul pareau in inferioritate la oficiala".

E un exemplu bun despre cum cluburilor le este greu sa stranga bani din actiuni de marketing, din ticketing si sponsorizari, deoarece la tribuna oficiala ar trebui sa stea oamenii care au realizat ceva pentru echipa, cei care aduc bani pentru club si oaspetii de seama, In timp ce fanii normali cumpara bilete, tricouri, fulare si abonamente si platesc preturi exagerate pentru sucuri, popcorn si hotdog la magazinele din incinta stadioanelor, exista aceasta legiune de "fripturisti de oficiala", niste smecherasi care nu numai ca nu cumpara bilete, dar sunt obisnuiti sa primeasca invitatii la oficiala, unde vin sa manance si sa bea pe gratis, desi nu sunt prea interesati de meci in sine sau de fotbal.