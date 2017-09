Opinie Gabriel Chirea despre dublul standard al lui Lucescu: "Ce facem, nea Mircea, o intoarcem ca la Istanbul?"

Lasand deoparte eterna obsesie a lui Mircea Lucescu pentru arbitraje sau faptul ca a refuzat nationala Romaniei, motivand ca este prea batran, dar a avut varsta potrivita pentru a prelua nationala Turciei, unde vrea doar sa faca performanta si nu a contat deloc salariul de 3,4 milioane de euro pe an, poate trebuie sa incepem sa privim cu reticenta macar unele dintre declaratiile acestuia, care par sa se schimbe in functie de circumstante si interese.

Autor: Gabriel Chirea



Un exemplu concludent e modul in care si-a schimbat parerea despre limitarea numarului de jucatori straini in campionatul intern. Daca in vara anului trecut ne explica didactic ca FRF a facut o greseala imensa cand a ales sa protejeze echipele nationale de seniori si tineret prin impunerea unor limitari, in urma cu cateva zile el i-a cerut acelasi lucru presedintelui Turciei, intr-o intrevedere in care s-a plans ca nu poate avea rezultate notabile la echipa nationala atata timp cat numarul mare de fotbalisti straini din prima liga turca este unul ridicat.



Pe 17 iulie 2016, intr-un interviu acordat DigiSport, in momentul in care era antrenor de club in campionatul Rusiei, la Zenit St. Petersburg, Lucescu spunea ca regula obligativitatii jucatorului U21 in teren in Liga 1 si limitatea numarului de jucatori extracomunitari "elimina competitia". Fotbalul e o activitate competitiva extrem de importanta, cine e mai bun acela trebuie sa joace. Si in Rusia se discuta foarte serios sa se renunte la aceasta ideea de a juca cu cinci jucatori localnici. Acei jucatori stiu ca ei vor juca tot timpul, pentru ca pentru ei nu mai exista concurenta, competitie. Tarile cu fotbal puternic au renuntat de mult la ideea de a impune un numar limitat de straini si acele tari castiga titlurile europene sau mondiale".



In septembrie 2017, dupa ce Lucescu a devenit selectionerul Turciei, intr-un interviu pentru SporX, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a precizat ca va discuta cu ministrul Tineretului si Sportului pentru a modifica o lege, asa cum a cerut intr-o intrunire privata septuagenarul antrenor roman. Lucescu s-a plans dupa esecul cu Ucraina de faptul ca echipele din prima liga se bazeaza prea mult pe jucatori straini si nu dau sanse fotbalistilor turci, fiind astfel afectate rezultatele echipei nationale. "Discut deja cu ministrul Sportului, trebuie vorbit si cu cluburile. Numarul prea mare de jucatori straini ne aduce dezavantaje. Echipa noastra nationala este o reflectie a campionatului. Ne uitam la echipele noastre ca la un desert, lipsesc jucatorii autohtoni si chiar nu mi se pare ca este corect. Pot folosi jucatori straini doar daca limitam numarul lor. Atunci va creste si competitia intre jucatorii turci. Nu mi se pare corect sa luam jucatori terminati aflati la final de cariera din strainatate. Folosirea jucatorilor autohtoni va creste si competitia intre jucatorii turci, dar va aduce si un suflu nou in tribune", a spus Erdogan despre ideea expusa de Lucescu la aceea intrunire.

Deci, poate ar trebui sa privim mereu cu un ochi critic declaratiile unor oameni de fotbal, chiar daca ele vin din partea unor monstri sacri ai fotbalului romanesc, care uneori isi schimba filosofia in functie de postul pe care il au si de locatia geografica in care se afla.

Tu ce parere ai despre regula U21 si despre limitarea numarului de jucatori straini?