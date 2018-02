OPINIE // Ciocu' mic si marca banu'! Fanul de fotbal e doar fraierul care plateste distractia altora pe banii lui

Gabi Chirea scrie despre decizia scandaloasa de a mari preturile biletelor de 5 sau 10 ori la unele meciuri din Liga I. Este si cazul partidei Astra - Dinamo, de sambata.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Dovada cea mai buna ca in fotbalul romanesc nu exista catusi de putin preocuparea de a apara interesele si nevoile fanilor, ci de a proteja privilegiilor patronilor, arbitrilor si altor oficiali de club si de institutii, este faptul ca nici LPF, nici FRF, nici Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), nici Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) nu au luat atitudine in privinta maririi nejustificate, de pana la 5 ori, a pretului biletelor la meciul Astra - Dinamo. Clubul giurgivean a anuntat ca cele mai ieftine tichete pentru meciul de sambata sunt la peluza si in spatiul rezervat galeriei oaspete, 50 de lei (fata de 10 lei in mod normal), iar pentru un loc la tribuna I si tribuna II s-a plusat pana la 100 de lei. (Fie vorba intre noi, nici clubul Dinamo nu s-a omorat cu firea in privinta protestelor si plangerilor pe aceasta tema...)



Nu este prima astfel de marire pe care conducatorii clubului giugiuvean o aplica fanilor echipelor vizitatoare la meciurile importante. In mai 2017, la meciul Astra - FCSB, oficialii clubului au hotarat, fara vreun argument valid, sa puna un pret unic la bilete, 100 de lei, indiferent de locul din stadion. Fanii echipei lui Gigi Becali mai trecusera prin acelasi procedeu economic de "triere" si in aprilie 2016, cand cele doua echipe erau contracandidate la titlu.



In 2010, fanii lui Dinamo au mai fost implicati, fara voia lor, intr-un astfel de incident. Unii membri ai galeriei au dat in judecata CFR Cluj pentru ca, inaintea meciului din campionat, aproximativ 1.000 de suporteri dinamovisti nu au fost lasati sa patrunda in sectorul rezervat sustinatorilor echipei oaspete, deoarece nu toti aveau buletine de Bucuresti. Un an mai tarziu, membrii fan-clubului "Guardia Oradea" au avut castig de cauza si in privinta sesizarii la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, si la procesul derulat la Judecatoria Cluj-Napoca. Clubul CFR Cluj a fost gasit vinovat de discriminare si obligat sa achite daune de deplasare membrilor "Guardia Oradea" care au venit la acel meci.



Sicanele aplicate de conducatorii Astrei suporterilor oaspeti vin in contextul in care, pe 10 februarie 2018, Anderlecht Bruxelles a fost sanctionata de UEFA sa returneze 30 de euro fiecarui fan al lui Bayern Munchen care a facut deplasarea la meciul din Champions League dintre cele doua echipe (scor 1-2), disputat pe 22 noiembrie 2017, ca urmare a preturilor foarte ridicate ale biletelor. Practic, belgienii trebuie sa inapoieze diferenta de la 70 la 100 de euro, constand in adaosul cuprins intre pretul normal al biletelor si cel marit special pentru acea partida. Si cluburile britanice, inclusiv Manchester United, au fost atentionate de UEFA sa inceteze practicarea unor tarife diferite pentru propriii fani si cei ai echipelor vizitatoare, in caz contrar riscand sanctiuni.



In Romania, la nivel declarativ, institutiile nu mai pot sa doarma de grija cetatenilor, dar, in practica, simt o puternica durere in cot pentru apararea drepturilor acestora. Si, in timp ce stadioanele incep sa fie din ce in ce mai goale, mai tacute si mai sinistre, se pare ca fanul de fotbal (mai ales cel de la cluburile de traditie) a ramas doar un fraier care trebuie sa plateasca distractia altora pe banii lui si este doar un obstacol vocal si enervant in privinta libertatii de cheltuire a bugetelor echipelor.