OPINIE // 10 adevaruri incomode despre Gica Hagi. Fotbalistul Hagi = !!! / Managerul, patronul si afaceristul Hagi = ?!?

Ca orice sculptura reala, si statuia imaginara a lui Gica Hagi mai trebuie data uneori jos de pe soclu pentru a vedea daca au aparut crapaturi sau trebuie curatata de praf.

Opinie de Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Romania a ajuns in situatia actuala pentru ca, odata catalogati ca "vedete", "personalitati", "VIP-uri" sau "genii", unor oameni din diverse domenii (politica, sport, teatru, muzica etc.) li s-a pus eticheta de intangbili si nu au mai fost atentionati discret ca unele declaratii sau actiuni depasesc granitele alocate anterior. Unii dintre ei au inceput chiar sa dea semne ca ar considera statutul detinut ca un drept divin ce nu li se mai poate retrage.



In aceasta categorie poate intra si Gica Hagi. Cariera, actiunile si declaratiile lui, ulterioare carierei de fotbalist, nu au putut fi niciodata discutate cu capul limpede si fara patima, desi poate ca existau motive solide pentru o discutie deschisa si echidistanta. Toate incercarile de reamintire a faptului ca fotbalistul Hagi a fost extraordinar, dar ca orice actiune prezenta poate naste o forta de reactiune la fel de puternica a fost suprimata din start, argumentandu-se ca o critica, chiar si constructiva, ar submina imaginea unei valori nationale si ar fi un act lipsit de patriotism. Asa ca o sa incerc sa recuperez timpul pierdut.



1. Hagi se plange acum de starea in care a ajuns fotbalul romanesc - de falimentarea unor cluburi de traditie, de micsorarea bazei de selectie, de lipsa investitiilor, de imaginea negativa creata, de coruptie, de cheltuirea iresponsabila a banilor publici sau privati, de cadrul legislativ invechit si neclar etc. Dar, daca analizam cu atentie, vedem ca apropiati ai sai au fost la carma fotbalului in toata perioada de dupa Revolutie. Mircea Sandu, fostul sau coechipier de la Sportul Studentesc, care l-a luat sub aripa sa cand a fost transferat in Regie, a fost presedintele FRF intre 1990 si 2014 si au colaborat perfect. De ce nu s-a plans cand era capitanul nationalei sau selectioner de modul cum a condus acesta timp de 24 de ani fotbalul romanesc? Finul sau si fostul sau patron de la FCSB este Gigi Becali, condamnat penal in "Dosarul Valiza". De ce nu s-a plans public de modul in care contacta Becali jucatorii altor echipe si premia adversarii adversarilor? Cumnatul sau, Gica Popescu, prietenul si fostul coechipier de la echipa nationala, Barcelona si Galatasaray, a fost condamnat la inchisoare in "Dosarul Transferurilor". Colaboratorii sai apropiati din perioada cand era jucator, fratii Ioan si Victor Becali, care au intermediat toate transferurile sale, au fost condamnati la inchisoare in "Dosarul Transferurilor". Poli Timisoara, clubul unde a fost antrenor, a fost finantat ilegal de catre Consiliul Judetean Timis, iar presedintele Gheorghe Chivorchian a primit o condamnare cu suspendare in acest caz. Finul sau, Adi Mutu, a fost convocat la lot obsesiv, chiar si dupa scandaluri cu droguri, sex si batai. Gino Iorgulescu, fostul sau coechipier de la Sportul si de la nationala, este presedinte al LPF din 2013 si s-a remarcat mai ales prin atribuirea directa a drepturilor tv pe o perioada de 5 sezoane catre o firma misterioasa din Malta. Fostii coechipieri, Florin Prunea si Ionut Lupescu, au fost directori in cadrul FRF si nu se stie nici azi ce implicare au avut in "Dosarul Mita pentru Arbitri" al lui Penescu. Ce inseamna revolta actuala a lui Hagi si pe cine acuza, de fapt, ca a distrus fotbalul romanesc? Pentru ca pare doar un alibi, din moment ce apropiatii sai au fost implicati in fenomen la cel mai inalt nivel.

2. Se spune despre o femeie care tot repeta ca e o doamna, ca nu este chiar o doamna, daca e nevoita sa o reaminteasca mereu. Asa si cu Ianis: daca tatal lui e nevoit sa repete intruna ca e "tanar", "talentat" si "valoros", poate ca exista niste semne de intrebare juste in privinta lui. E normal ca un parinte sa aiba grija de copilul sau, sa il iubeasca si sa il protejeze, iar Viitorul e o echipa privata, asa ca Gica Hagi poate face ce vrea acolo si poate promova pe cine crede de cuviinta. Dar acum suntem intr-o tara democratica si nu ni se mai pot baga fortat pe gat adevarurile altora. Adevarul e ca, pana la 19 ani, Ianis a fost antrenat si promovat de propriul sau tata la Viitorul, a fost facut titular (fiind vanduti sau pusi pe liber fotbalisti talentati concurenti pe post) si capitan de echipa de acelasi parinte, care s-a mai si certat cu antrenorii de la nationalele de juniori si tineret, cand nu a fost selectionat sau a fost folosit mai putin. Transferat cu mare tam-tam in Italia, el a fost rascumparat cu aceeasi bani cheltuiti de Fiorentina, club unde a jucat mai mult pe la juniori. Nu se stie daca italienii au fost invidiosi si l-au carotat pe copil, din moment ce Pantaleo Corvino, directorul general al Fiorentinei, a explicat ca a renuntat la el pentru ca "Ianis nu era functional pentru echipa noastra".



3. Auzim des ca "Hagi si-a cheltuit averea pentru fotbal" sau "si-a pus in pericol viitorul copiilor sai pentru Academie". E greu de crezut ca Gica Hagi a cheltuit pentru Academie si club cei 20-25 de milioane de euro stransi in cariera de jucator si ca a fost vreodata aproape de falimentul personal. In conditiile in care o parte dintre juniori sai isi platesc singuri instructia, Academia a primit finantare de la FRF si UEFA (cu ajutorul lui Mircea Sandu), clubul de seniori are 10 sponsori, a primit zeci de milioane de euro din drepturi tv, transferuri, bilete, participari in cupe europene etc., iar cheltuiala cea mai mare - baza de pregatire de la Ovidiu, poate fi considerata o investitie imobiliara de viitor, din moment ce a fost gandita ca un complex sportiv ce trebuia sa se gaseasca in mijlocul unui cartier de vile, care urmau sa poarte numele Brescia, Madrid si Barcelona. In plus, e vorba de un club privat, ceea ce presupune finantare din surse extrabugetare celor ale statului. Nu cred ca Hagi a fost vreun moment sub spectrul falimentului, din moment ce inca detine Hotelul Iaki (5 stele) din Mamaia si alte numeroase proprietati imobiliare in Constanta si Bucuresti, Ianis nu a fost nevoit niciodata sa mearga la antrenament cu maxi-taxi, iar Kira urmeaza o prestigioasa scoala de actorie la New York si nu Universitatea de Arte din Iasi.



4. In urma cu ceva ani, Hagi ne transmitea ca ar trebui sa le facem statui componentilor Generatiei de Aur pentru realizarile lor. Tot respectul si recunostinta pentru tricolorii din deceniul 1990-2000, dar intr-o societate cinica cum este cea romana de astazi conteaza mai mult ce esti si ce faci acum decat ce ai facut acum 20-30-40 de ani. E adevarat ca au fost fotbalisti talentati si ambitiosi, unii exceptionali, cum este si cazul lui Hagi, care au facut cinste Romaniei, dar au fost rasplatiti regeste pentru calificari, cu prime ce se apropiau de cele avute de alte nationale pentru accederea in finala sau castigarea competitiei. Nu contesta nimeni ca a fost o perioada buna pentru fotbalul romanesc si am avut parte de niste meciuri fantastice, mai ales daca comparam cu nivelul mediocru al echipei nationale din ultimii ani, dar, pana la urma, a fost vorba de optimi de finala la CM 1990, sferturi de finala la CM 1994 (desi se vorbeste de locul 5, poate sa insemne si locul 8), eliminare din faza grupelor la CE 1996, optimi de finala la CM 1998 si sferturi de finala la CE 2000. Deci, nicio medalie de aur, argint sau bronz...



5. Din 2009, din momentul infiintarii, Academia Hagi a avut peste 100 de juniori convocati la loturile nationale, dar rezultatele au intarziat sa se imbunatateasca pentru Romania, fiind la fel de slabe ca in primii 20 de ani de dupa Revolutie. Ultima calificare a echipei nationale de tineret (U21) a avut loc in 1998, cand am fost gazda turneului final al Campionatului European. La U20, singura calificare a adus si singurul rezultat notabil: in 1981, medalia de bronz si Balonul de Aur pentru Romulus Gabor. La U19, ne-am calificat ultima si singura data la CE 2011, cand am fost gazdele competitiei si am terminat grupa pe ultimul loc (cu 3 jucatori de la Viitorul). La U17, ne-am calificat ultima data la CE 2011 si am terminat grupa pe ultimul loc (cu 5 jucatori de la Viitorul). Viitorul a fost printre cluburile rasfatate ale selectionerilor din punct de vedere al numarului de jucatori convocati. In 2012, Florin Raducioiu, fostul coleg sau de la echipa nationala, chiar a provocat un adevarat scandal in perioada in care era selectionerul reprezentativei U15, deoarece a convocat nu mai putin de 15 jucatorii de la echipa lui Hagi, care pierduse in acea vara finala unui turneu national in fata lui Dinamo. De asemenea, nu mai aminteste astazi nimeni de episodul din 2011, cand grupei lui Ianis Hagi de la Viitorul i s-a dat voie de catre FRF sa joace sub titulatura "Echipa Nationala U13 a Romaniei" la Jocurilor Mondiale ale Copiilor de la Ankara, desi oficial nu exista un asemenea lot national.



6. La inceputul acestei luni, site-ul oficial al clubului constantean anunta ca "34 de jucatori crescuti de Academia Hagi au debutat in Liga 1 la echipa lui Hagi", juniori nascuti intre 1991 si 1999. Intr-adevar, in ultimele sezoane, Viitorul a fost clubul care a promovat cei mai multi jucatori tineri, fara sa fie speriati de varsta acestora. In schimb, ei au fost vanduti destul de repede, inainte sa fie pregatiti sa faca fata nivelului de la noile echipe. Printre jucatorii care au dezamagit dupa transfer se regasesc Aurelian Chitu (Valenciennes - 700.000€), Alexandru Tarnovan (FCSB - 300.000€), Mihai Balasa (AS Roma - 150.000€), Ionut Vina (AS Roma - 50.000€), Gabriel Iancu (FCSB, 500.000€), Cristian Manea (Apollon Limasson - 2.500.000€), Alin Tosca (FCSB - 400.000€), Alexandru Mitrita (Pescara - 800.000€) sau Ianis Hagi (Fiorentina - 2.000.000€).



7. Viitorul a castigat titlul in sezonul trecut, intr-o perioada in care Hagi acuza conducerea FRF ca ii poarta sambetele, spunea despre clubul sau ca e "prea mic" in comparatie cu rivalele la titlu si ataca in mod obsesiv arbitrajele de la meciurile din Liga 1. Ce uita Gica Hagi sa aminteasca e ca FRF si LPF au luat apararea si au sprijinit "micuta" sa echipa, atunci cand oficialii FCSB au contestat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) modalitatea dupa care Viitorul a primit titlul de campioana, desi regulamentul era interpretabil. De asemenea, nu se aminteste prea des ca in ultima etapa a sezonului, in meciul de pe teren propriu cu CFR Cluj, echipa lui Hagi a castigat doar cu 1-0, beneficiind de un penalty discutabil, acordat destul de usor pentru un club aflat sub un asediu total.



8. Inteleg ca Gica Hagi e o persoana plina de elan si pasiune si un antrenor coleric, iar faptul ca striga si se agita pe marginea terenului e modul lui de a trece peste tensiunea meciului, dar modul in care a ajuns, in 2018, sa gesticuleze, sa tipe la jucatorii lui si la arbitri sau iesirile sale nervoase nu ii fac cinste unui fost mare sportiv si unui antrenor campion. Daca un arbitru ar avea ceva cu Viitorul si cu Hagi, l-ar putea trimite in tribuna la fiecare meci si ar avea acoperire regulamentara.



9. "Mi-e rusine ca m-am intors acasa! Vreau sa plec cat mai repede. Bye, bye, gata!", a spus Hagi la ultima conferinta de presa. O plecare la un club puternic din strainatate nu cred ca trebuie folosita ca o amenintare, pentru ca toti vrem sa vedem jucatori si antrenori romani lucrand la cel mai inalt nivel. Cu cel mai mare respect posibil, lui Hagi ii trebuie amintit ca in ultimii aproape 4 ani a lucrat la Viitorul, club unde a fost patron, antrenor, scouter, director sportiv si presedinte (unele calitati oficiale, altele neoficiale). Ultima experienta externa a lui Hagi a fost in sezonul 2010-2011, cand a antrenat pe Galatasaray, de unde si-a dat demisia dupa doar 5 luni, din cauza ca echipa ocupa locul 11 in clasament (a terminat sezonul pe locul 8) si a ratat calificarea in cupele europene, dupa ce antrenorul roman intarise lotul cu Bogdan Stancu, Juan Culio si Robinson Zapata. Hagi e un idol pentru romani, dar pentru oficialii unui club din strainatate e doar un antrenor care trebuie sa aiba rezultate si trebuie sa se subordoneze strategiei generale a clubului. Iar Hagi nu este un om cu care se poate lucra usor. De altfel, din 2009, Viitorul a avut numai 3 antrenori, in afara de Hagi: Catalin Anghel, Bogdan Vintila si Bogdan Stelea. Ultimul a fost antrenorul Viitorului in primele patru etape ale sezonului 2014-2015, inregistrand doua egaluri si doua infrangeri. Dupa plecarea fostului coleg de la nationala, Hagi a devenit oficial antrenorul celor de la Viitorul, functie pe care o ocupa si in prezent. "E greu de lucrat cu Hagi, pentru ca el accepta foarte greu o idee diferita de a lui. Si, ca sa-si impuna punctul de vedere, e in stare sa riste totul", isi justifica Stelea plecarea. Dupa doar o luna a plecat si Narcis Raducan, care a renuntat la postul de director general pentru ca "am decis impreuna cu Gica sa plec pentru ca aveam viziuni diferite, nu vreau sa stricam prietenia".



10. Aici mai intreb doar atat: sunt adevarate documentele din scandalul Football Leaks in privinta transferului lui Cristi Manea si a asocierii clubului cu diverse firme off-shore? Ce a vrut sa spuna Gigi Becali cand a caracterizat meciul FCSB - Viitorul 2-5 (19 mai 2013), care a ajutat clubul lui Hagi sa se salveze de la retrogradare, ca a fost vorba de "chestii de omenie"?

Tu ce crezi: se poate vorbi deschis despre aceste 10 chestiuni sau trebuie sa fiu acuzat de "lezmaiestate"?