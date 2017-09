Partida dintre CFR Cluj si CSU Craiova a avut multe momente controversate.

Victoria controversata a CFR-ului cu Craiova a impartit tara in doua. Pe de o parte sunt rivalele CFR-ului la titlu, iar de cealalta parte e CFR si cam atat. Se intampla constant in ultimii ani ca echipa care iese campioana sa aiba parte si de arbitraje favorabile, dar CFR are un stil specific: scandalos si cu toleranta zero fata de adversare.

Subiectul „CFR – campioana fara scrupule” l-am mai atins si a fost evident inca din primele etape. Poate prea evident si prea devreme tinand cont ca miza se dubleaza din momentul in care echipele vor intra in play-off.

Oltenii au dreptul sa fie suparati dupa felul in care au pierdut cu CFR. La 0-0, arbitrul a fluierat impotriva Craiovei un penalty care nu a fost si imediat a dat o eliminare in cel mai jenant mod posibil. Asta e matematica perfecta prin care poti pierde un meci. De la 0-1 si om in minus, e aproape imposibil sa revii. Sigur ca oltenii au avut doua bare, una chiar in minutul 94, dar asta nu-l scuza cu nimic pe Comanescu, cel de care puteai sa zici ca a fost luat din caruta si pus sa conduca un bolid de curse.

Nu cred in vrajeala cu „greseli de ambele parti”.

