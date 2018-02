"Fisuri in beton, infiltratii de apa, placi deplasate!" Gabriel Chirea, despre problemele descoperite la National Arena

Cel mai mare stadion din Romania, care a costat 234 de milioane de euro si a fost inaugurat in septembrie 2011, ar trebui sa gazduiasca meciuri din Grupa C a EURO 2020, dar a inceput sa crape si sa se deformeze.

Gabriel Chirea / gabriel.chirea@protv.ro



Arena Nationala a fost construita de firma asocierea Max Bogl & Astaldi, iar costul final a fost de 234 de milioane de euro, desi valoarea initiala a contractului a fost de doar 119 milioane de euro. In mod inexplicabil, constructia a ajuns sa coste cu aproape 100 de milioane mai mult decat "Commerzbank Arena" din Frankfurt, stadion construit in 2005 si care era sursa de inspiratie pentru cel din Capitala.

Pe langa multele defecte de proiectare si faptul ca arata de parca ar fi neterminat, s-a descoperit ulterior ca, fata de cea din Germania, arena din Bucuresti nu avea ventilatie la nivelul terenului, lucru care a dus la schimbarea desa a gazonului si la cheltuieli suplimentare de milioane de euro, dar si ca acoperisul, care a costat 20 de milioane de euro, nu putea fi tras si devenea inutil la o temperatura mai mica de 8°C.

De asemenea, conform calculelor contabile, de la de la inaugurarea sa din septembrie 2011 si pana in iulie 2017, Arena Nationala a inregistrat cheltuieli totale de aproximativ 8 milioane euro si venituri totale de aproape 4,8 milioane euro. Deci a fost o hemoragie financiara masiva din banul public!

Asta nu e tot. Organizatia USR Bucuresti a atras atentia asupra unui document al Directiei Generale Dezvoltare si Investitii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, in care se spune ca:

- "pe zona de circulatie auto si pietonala exterior (…) au fost constatate fisuri in beton cu dimensiuni apreciabile de ordinul a 1,5-2,5 cm si adancimi de 15-18 cm";

- "pe zonele de subsol tehnic, in diverse incaperi tehnice sau spatii de circulatie (…) au fost constatate infiltratii de apa, prin elementele de beton. Aceste infiltratii apar periodic, mai ales in perioadele cu precipitatii abundente";

- "in zona de acces spectatori la nivelul 1 (sectoarele 124-125), placa de beton armat prezinta o deformare vizibila la rosturile de turnare, deformatii de planeitate neconforme asigurarii unei functionari in exploatare in conditii normale";

- "tunelele de acces la nivelele U1-U3, zona subsol 1, subsol 2, subsol 3 si demisol si respectiv la nivelul suprafetei de joc (…) prezinta tasari/deplasari vizibile la rosturile de constructie cu valori de pana la 3-5 cm”.

Reprezentantii USR Bucuresti critica solutia autoritatilor de a cheltui si mai multi bani, din moment ce "Primaria va plati aproape 130.000 euro pentru o expertiza tehnica pentru a vedea ce e cu fisurile si tasarile respective".

Intre timp, "creierul" din spatele constructiei Arenei Nationale, cel care facea inspectii pe stadion demne de epoca socialista pentru a vedea calitatea si ritmul lucrarilor, a fost suspendat din functie in 2015, dupa ce fusese retinut de DNA, fiind acuzat de luare de mita, deoarece ar fi primit 25.000 de euro de la patru denuntatori. Cu intrebari in privinta modului in care au fost cheltuiti banii cu acest stadion, care a costat cu 100 de milioane mai mult decat modelul sau din Germania, a fost in fiecare an pe pierderi si incepe sa se degradeze accelerat la doar 6 ani de la inaugurare, nu a fost deranjat deloc domnul doctor Oprescu!