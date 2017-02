Bucurati-va de fotbal! Cum ne-a surprins Liga I in 2017 si cat de greu ne e acum sa acceptam asta

Miercuri, 29 martie: Craiova - Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei, in direct la ProTV!

Ce s-a intamplat aseara in primele 15 minute din Dinamo - Craiova se vede mai rar in Liga I. Fotbal total, agresiv, jucatori implicati la maximum si o furie pozitiva extraordinara, asa cum vazusem marti in UEFA Champions League, la City - Monaco.

Si replica oltenilor a fost laudabila. Dinamo a slabit ritmul dupa prima jumatate de repriza, Craiova a simtit ca e loc, si avantul lor a culminat cu o alta faza rara in fotbal - 3 bare intr-un interval de 30 de secunde.

Meciul a ramas viu si in repriza a doua, multe evenimente si suspans pana in ultimul minut.

In concluzie, un meci cum sa tot vezi cand ai chef sa te bucuri de fotbal.

"E blat, se vede CLAR! Iar Steaua ii da meciul lui Gaz Metan!" :)

E un inceput de 2017 cu cateva meciuri foarte bune in Liga I, mult peste ce ne lasase sa intelegem fotbalul romanesc pe final de 2016.

CFR - Steaua, Craiova - Steaua, Dinamo - Botosani, Dinamo - Craiova, si chiar si Viitorul - Timisoara, chiar daca a fost mai mult antrenament decat meci - toate acestea sunt partide in care simti ca fotbalul romanesc e totusi FOTBAL, nu doar circ si noroi.

Cu toate astea, exista un fenomen vizibil, mai ales, in zona de comentarii ale site-urilor de sport, sau pe paginile de Facebook - "Cine pe cine fura, cine profita si cine castiga la pariuri de pe urma acestui meci?"



(Capturi din zona de comentarii)

Orice rezultat e pus la indoiala, greselile arbitrilor sunt echivalate cu ordine date de capul mafiei din arbitraj si sa ne fereasca Dumnezeu de vreun 1 pauza, 2 final, ca atunci devine totul limpede.

De unde nelinistea asta?

Istoria recenta a fotbalului romanesc ne-a setat gresit. Am ramas cu frustrarea faptului ca am trait, noi ca suporteri, campionate masluite in birouri - Sa traiti, domnu' Dragomir! - si "Cooperativa" chiar a existat.

Iar povestea pariurilor din Liga I a fost repetata atat de mult incat avem deja filmul in minte - rand pe rand, antrenorii si jucatorii romani merg in Asia sa plateasca "haraciul", din postura de vasali ai "Imperiului GG3+".

Sindromul Sumudica: Aoleu, ne fura!

Nu, n-a fost nicio conspiratie impotriva romanilor joi seara in Europa League. Nu, nu suntem "fraierii Europei" si nu are UEFA niciun interes sa o tina cu orice pret in competie pe Genk, o echipa cu o medie de asistenta de 5-6000 de spectatori. Iar olandezii nici nu sunt asa de buni prieteni cu belgienii, daca ar fi totusi sa mergem pe firul asta de logica conspirationista.

Cu toate astea, Marius Sumudica a inceput sa tipe inainte sa il atinga cineva, pe ideea de "Aha, lasa ca stim noi ca am inceput sa deranjam...", o expresie atat de folosita in fotbalul nostru.

Pentru ca eroii simt nevoia sa se lupte cu balaurii si fortele invizibile.

Cum ar fi sa ne gandim ca...

- Dinamo a jucat cum a jucat in aceste ultime doua meciuri pentru ca a primit oxigen de la Cosmin Contra, iar Hanca e poate cel mai bun mijlocas dreapta din Liga I.

- Steaua nu pierde intentionat 3 puncte diseara cu Gaz Metan, tocmai pentru ca batalia la titlu se da pe puncte.

- CFR Cluj chiar are o echipa buna.

- Hagi e lider pentru ca Morar, Chitu, Rosu si Coman sunt fotbalisti.

- 1 pauza / 2 final nu e definitia blatului, ci o posibila definitie a unui meci spectaculos.

Nu e mai simplu? :) Bucurati-va de fotbal!

DAN PAVEL