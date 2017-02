"Ando, Ando, de ce te pedepsesti?" Bogdan Hofbauer scrie despre refuzul lui Andone de a o parasi pe Dinamo

Dinamo a pierdut un nou meci, 1-2 cu Concordia, si e din ce in ce mai departe de playoff.

Rar l-am vazut pe Andone atat de distrus ca dupa meciul pierdut seara asta in fata echipei din comuna Chiajna. Are mare vina pentru degradarea lui Dinamo, dar el e singurul responsabil pentru esecul sau.

Cand a spus ca are jucatori care nu realizeaza ce inseamna Dinamo, Andone nu si-a terminat fraza. Nici el nu mai realizeaza cum trebuie sa arate un antrenor la Dinamo. Pentru ca el i-a primit. El i-a acceptat la echipa pe care spune ca o iubeste. Andone a acceptat niste nefotbalisti cu care sa minta ca Dinamo poate iesi campioana. Andone construieste un zgarie-nori din chirpici, dar se mira ca se prabuseste si nu-i pasa de cei care raman sub daramaturi.

Andone, ala pe care il stiam eu, nu umbla cu jumatati de masura. Nu gira cu reputatia lui pentru ca altii sa-si faca jocul. In vara, Negoita a dat cu dinamita si au disparut aproape toate formele de fotbalisti, in orice caz orice forma de echipa. Andone s-a prefacut ca nu vede. In noua perioada de transferuri, a dat din nou aproape tot ce era mai bun ca Dinamo arata ca magazinele goale de pe vremea sfarsitului lui Ceausescu.

Nu i-a cazut bine, dar a tacut. Si-a permis doar sa se se traga de sireturi cu Mutu. In fata lui Negoita a luat mereu pozitia de drepti. Ce putea sa faca? Orice! Chiar si demisia era o solutie. Cel putin nu isi lega numele de aspectul mizerabil care o descrie acum pe Dinamo.

A refuzat sa plece. Si a spus cu o jalnica mandrie ca are o clauza smechera. Daca clauza e cauza, daca un pumn de bani l-au facut sa puna umarul la distrugerea unei echipe, pentru mine Andone a disparut. Ce vedem noi e doar personajul care ii joaca rolul. Andone invinsul. Ca fotbalist, acel Andone daramat de Milla in -90, la meciul pierdut cu Camerun la mondiale. Cand arbitrul trebuia sa dea fault, dar l-a lasat pe bunicutul Milla sa marcheze.

Ca antrenor ar trebui sa-si dea seama ca daca spune ca punctul slab al echipei e ca ia goluri la faze fixe e exact vina antrenorului. Si chiar al patronului. Ca il plateste.

