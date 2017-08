3 intrebari esentiale inainte de Mayweather - McGregor | Florian Ceafalau, despre meciul de 1 miliard: "Poate fi cea mai mare surpriza din istoria sportului"

"KOnfruntarea milioanelor" Mayweather vs McGregor, e in direct la ProTV, duminica 27 august de la 7 dimineata.

Ceva mai mult de 10 zile pana la marele meci de box dintre May si McGregor. Cei doi au lasat la o parte showul si razboiul cuvintelor si au trecut la munca de jos, in sala.

Pe hartie, Mayweather nu are cum sa piarda meciul, teoretic insa, se poate intampla orice. Iata mai jos 3 intrebari esentiale inainte de meciul de box dintre cei doi.

1. E pe bune meciul?

Niciodata in istoria boxului nu am vazut ca un boxer cu palmares 49-0, din care aproape jumatate sunt meciuri de titlu mondial, sa lupte cu un debutant. Nici macar fenomenalul Lomachenko, cel care a luptat pentru titlul mondial la al doilea meci la profesionisti, nu a debutat cu un "49-0". Daca nu il chema McGregor, daca nu avea sute de milioane de fani in intreaga lume, Conor nu avea ce cauta niciodata in ring cu unul dintre cei mai buni boxeri din istorie.

De cand s-a anuntat meciul a aparut aceasta intrebare. "E pe bune acest meci?". Mayweather si McGregor se vor bate pe bune sau au un scenariu pus la punct?

Un meci intre Mayweather si McGregor genereaza o adevarata avere, deci de ce sa nu avem doua sau chiar trei astfel de meciuri? De multe ori revansa genereaza si mai mult interes decat primul meci.

Abia dupa ce raspunde la aceasta intrebare, putem sa trecem mai departe. Altfel, daca asistam la o piesa pusa in scena ca la Hollywood, nu mai are rost sa vorbim despre sanse si posibilitati.

2. La ce nivel vine Mayweather?

Sa spunem ca meciul este pe bune, asa cum ar trebui sa fie si asa cum cred ca o sa fie. A doua intrebare este "la ce nivel vine Floyd?". Cat chef a avut sa se antreneze, la 40 de ani, pentru un adversar care nu a boxat la profesionisti in viata lui?

Cat a investit Mayweather in pregatire si cat de antrenat vine la meci? E clar ca nu trebuie sa fie la nivelul la care a fost cu Pacquiao, acum 2 ani, ca sa se joace cu un novice in box, dar daca vine nepregatit si necocentrat la meci, e posibil sa aiba surprize.

Boxul nu este o joaca, e ceva serios care te poate pedepsi la prima greseala. Floyd are nevoie sa vina pregatit sa duca chiar si 12 runde, altfel e posibil sa aiba o seara dificila la birou.

3. Poate McGregor sa faca surpriza?

Teoretic, da. Practic, nu. Boxul este matematica, nu e poezie. Haideti sa luam ce mai mare surpriza din istoria sportului, nu doar a boxului. Buster Douglas l-a facut KO pe Mike Tyson in 1990 iar rezultatul este considerat de multe publicatii drept cea mai mare surpriza din istoria sportului, din toate sporturile, din totdeauna!

Dar Buster Douglas nu era McGregor. Buster Douglas avea, la ora meciului, 29 de victori din 34 de meciuri la profesionisti si luptase deja pentru titlul mondial, cu 3 ani inainte. Buster era boxer, si unul cu experienta. Ca sa reusesti o surpriza in box, trebuie sa fii boxer, iar McGregor nu este.

Sigur, in realitate se poate intampla orice. Inainte de meci putem doar specula dar, daca raspundem la primele doua intrebari cu "e pe bune meciul" si Mayweather "vine in forma la meci", sansele lui McGregor sunt de 10 ori mai mici decat ale lui Buster Douglas cu Mike Tyson. Si aia a fost cea mai mare surpriza din istoria sportului! Va reusi McGregor sa socheze lumea si sa rescrie istoria? Teoretic, da. Practic, vedem pe 27 august. De la 7 dimineata, in direct pe ProTV!