Rectia lui Contra dupa egalul scos la Copenhaga: "Baietii au inteles mesajul, asta vreau sa vad". Ce le-a spus in vestiar si mesajul pentru contestatari: "Sunt frustrati"

Danemarca 1-1 Romania | Echipa nationala a incheiat cu un egal campania de calificare la Mondial. Deac a adus remiza pe final, dupa ce danezii au deschis scorul prin Eriksen, din penalty. Romania a jucat 30 de minute in inferioritate numerica.

Cosmin Contra, selectionerul echipei nationale a Romaniei, a vorbit la finalul partidei de la Copenhaga.

"Baietii au inteles mesajul, iar in cele doua meciuri am vazut spiritul de sacrificiu pe care jucatorii care vin la nationala trebuie sa-l aiba. E un inceput bun. Jucatorii trebuie sa inteleaga ca fara sacrificiu nu se poate.

Pas cu pas trebuie sa capatam mai multa incredere, sa jucam cat mai bine, sa marcam goluri.

Nu am schimbat foarte multe, le-am transmis baietilor ca trebuie sa creada in ei indiferent de adversar. Le-am zis ca danezii nu sunt de speriat, i-am analizat impreuna inaintea meciului.

Danezii au jucat un joc foarte fizic, tipic englezesc, noi am raspuns bine, chiar daca am fost inferiori ca talie.

In inferioritate am avut trei mijlocasi care au alergat mult, iar Tucudean a intrat bine, a fost o schimbare reusita, s-a batut cu fundasii adversi.

Avem o echipa inferioara ca inaltime altor nationale, deci trebuie sa compensam printr-un joc dinamic, rapid, dar si prin sacrificiu.

Sa nu uitam ca Danemarca a batut Polonia cu 4-0 aici, este o echipa redutabila pe teren propriu.

Nu m-am temut la 0-1, chiar daca au fost niste momente de haos in aparare. Am stiut sa tinem de rezultat si chiar am crezut ca ne vom crea ocazii prin introducerea lui Tucudean.



Am convocat jucatorii aflati in cea mai buna forma, cu cel mai bun moral.

Eu nu ascult criticile, sunt unii oameni frustrati, carora nu le convine ca am ajuns la o varsta destul de mica la carma nationalei. Pe mine ma intereseaza jocul Romaniei.



Nu mi-e mila de danezi, daca prin cel mai prost loc 2. Au fost meciuri in care nici lor nu ne-a fost mila de noi.

Mutu, ca orice alt om care vine la FRF si la nationala, ne-ar ajuta enorm. Nu stiu pe ce post va veni, dar sunt sigur ca va ajuta. Daca mai putem sa aducem fosti mari jucatori, cu atat mai bine.

Foarte bine si daca va viza postul de selectioner. Sa-si ia licenta, sa-i placa antrenoratul, iar daca va dori, sa dea Domnul", a spus Cosmin Contra.