Romanii pot PARIA pe adversarele din Nations League! Cat poti castiga daca nimeresti o echipa

Romanii pariaza care vor fi adversarele nationalei in drumul catre Euro. Tragerea la sorti pentru Nations League va fi in direct la PRO TV, pe 24 ianuarie.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Cine ia titlul in Romania, cine va castiga Champions League si cine vor fi adversarele nationalei in drumul catre Euro. Sunt pariurile inceputului de an. Romanii ar fi vrut o grupa cu Ungaria, dar nu se poate. Romania si Ungaria vor fi in aceeasi urna la tragerea la sorti.



De aproape 4 ori suma jucata poate castiga un roman care ghiceste macar un adversar. Contra va fi la tragerea la sorti pentru Nations League, pe 24 ianuarie, la PRO TV.