Romania s-a scufundat mai repede ca Titanicul. Inca un atac la Daum: "La 2-0 am dat la film! Trebuie schimbat acum, ce mai asteptam?"

Vezi si - Se pregateste inlocuirea lui Daum?! Cele doua variante din care alege FRF

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Selectionerul Christoph Daum isi pierde, cu fiecare meci care trece, din sustinatori.

Romania a cedat fara a arata ca poate mai mult in fata Poloniei, sambata, scor 1-3, iar vocile critice la adresa lui Daum au devenit si mai sonore.

Sustinator al lui Daum la inceput, Vasile Miriuta spune si el acum ca selectionerul trebuie schimbat urgent: "Ce mai asteptam?", se intreaba el.

"Dupa 2-0 m-am enervat si am schimbat programul, m-am uitat la un film. Asteptam sa jucam ofensiv, sa atacam. Era ultima noastra sansa. Dar ne-am pus pe doua linii, cu 5 fundasi, 4 mijlocasi si Andone singur in atac. Si am asteptat... nu stiu ce am asteptat.

N-am inteles ce a vrut Daum sa faca. Sunt foarte dezamagit.

La inceput credeam ca Daum vine cu alta mentalitate, dar n-am vazut nicio schimbare. Acesta e adevarul. S-a vazut ca Daum nu mai antrenase in ultimii ani. Plus ca n-a fost niciodata la o nationala. L-a vazut si cum statea pe banca, resemnat, abatut. Ne trebuie altceva, un antrenor roman. Ce sa mai asteptam? Trebuie schimbat acum", a declarat Miriuta la Dolce Sport.