Romania intalneste portarul momentului in Europa! Schmeichel, primul portar din istoria UCL care apara penalty in tur si retur!

Ne rugam sa nu primim penalty cu Danamerca. Stanciu a ratat la Cluj, iar acum ii iese in cale omul care a scris istorie in Champions League.

Danezul Schmeichel e primul fotbalist din istoria Champions League care a aparat penalty si in tur si in retur. S-a intamplat cu Sevilla.



Leicester continua in Champions League datorita lui Schmeichel. Celebrul sau tata, fost la United, asteapta ca fiul sa-i calce pe urme si sa devina campion al Europei.



Pana atunci, Schmeichel vine cu Danamerca la Cluj. Stanciu a ratat penalty la Cluj cu Muntenegru, dar spune ca tot el o sa bata daca Romania va primi iar 11 metri.