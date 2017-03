Romania a ajuns langa Luxemburg, Gibraltar si San Marino! Motivul pentru care o calificare ar fi MIRACULOASA

Pe langa recordul negativ egalat dupa 69 de ani, nationala Romaniei mai bifeaza "performante" greu de imaginat inainte de startul preliminariilor.

Unde ar fi fost Romania fara victoria cu 5-0 din Armenia? Chiar si cu acel succes, atacul nationalei in acest preliminarii este extrem de slab. Doar 6 goluri in 5 meciuri, locul 32 din 54 de nationale ce au luat startul la preliminarii - Romania este la acest capitol la egalitate cu Luxemburg si Armenia!

Si mai rau stam la capitolul goluri marcate de atacanti. Din cele 6 goluri marcate, unul singur a fost al unui varf, si acela din penalty! Golul lui Bogdan Stancu din Armenia. Tari de care radeam in trecut precum San Marino sau Andorra au si ele 1 gol marcat in preliminarii de catre atacantii convocati! Pana si Gibraltar, nationala aflata in premiera in preliminariile turneului final are tot 1 gol marcat de un atacant!

Romania are un singur jucator care a marcat mai mult de 1 gol in acest preliminarii: Adi Popa. Jucatorul celor de la Reading s-a aflat insa pe banca de rezerve pe tot parcursul meciului cu Danemarca. In conditiile in care s-au jucat jumatate din meciurile din preliminarii, aceste statistici arata principala problema care trebuie rezolvata pentru a spera la calificare.