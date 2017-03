"Cum e noaptea dinaintea unui meci cu Barcelona?" / "Cum sa fie... intuneric!" :) Reactia de toti banii a lui Tosca

Titular la Betis, Alin Tosca are toate sansele sa fie in primul 11 al Romaniei la meciul cu Danemarca.

Tosca s-a intors din Spania bronzat si mult mai dezinvolt in fata microfoanelor.

Le-a povestit reporterilor experienta sa la Betis ai a avut o reactie spontana si amuzanta in momentul in care a fost intrebat: "Cum e noaptea dinaintea unui meci cu Barcelona?"

"Cum sa fie... intuneric!", s-a amuzat Tosca.

"Mi-a fost putin greu la inceput, pentru ca nu am prins toata pregatirea cu Steaua. Apoi, dupa ce am semnat, am jucat la trei zile distanta cu Barcelona. Eu consider ca a fost foarte bine ca s-a intamplat asa. Eu cred ca usor, usor, mi-am intrat in ritm si cred ca este foarte bine.", a mai spus fostul capitan al Stelei.

"Viitorul merita titlul"

Tosca e de parere ca Viitorul joaca cel mai frumos fotbal din Liga I si merita sa cucereasca titlul.

"Am urmarit cat am putut din meciurile din Liga I. Ii felicit pe cei de la Viitorul pentru parcurs, consider ca ei merita sa castige titlul. As vrea sa-l felicit pe domnul Hagi, pentru ca munceste enorm", a spus Alin Tosca.

Viitorul este echipa care l-a propulsat pe Tosca in Liga I.