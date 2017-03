"Nationala a regresat dupa plecarea mea!" Ce spune Piturca despre Daum si despre o REVENIRE ca selectioner

Piturca critica nationala condusa de Daum.

"Eu am antrenat echipa nationala si am obtinut rezultate bune contra unor echipe mari de tot. Din pacate, insa, rezultatele noastre de atunci nu au fost bagate in seama si eram pusi la zid. Eu nu l-am criticat niciodat pe Daum, din contra, eu il sustin si acum. Stiu ce inseamna sa fii antrenor. Din punct de vedere psihic, sta destul de rau, iar la conferinte spune cu totul altceva, nu vorbeste despre meciuri. El lauda ce a facut presedintele Federatiei."

"Eu sunt mult mai independent si am fost mult mai independent decat este Daum. Cred ca ar trebui sa ramana Daum, oricine ar veni e foarte greu sa obtina calificarea. Cel mai bine ar fi sa lasam lucrurile asa cum sunt si poate echipa nationala isi va reveni in urmatoarele meciuri."

"Eu cred ca echipa nationala a regresat dupa plecarea mea. Eu formasem acest lot cu cativa ani inainte, am jucat barajul pentru Campionatul Mondial, inceputul preliminariilor pentru Euro 2016 a fost excelent"

"Exclud orice posibilitate de a reveni la echipa nationala cu actuala conducere a Federatiei. in fotbalul romanesc au venit conducatori care nu au de a face cu fotbalul romanesc. Nu stiu daca actualul presedinte a fost pus politic, dar nu avea ce cauta. Nici daca se desfiinteaza toate cluburile, iar echipa nationala va ramane singura echipa din fotbalul mondial, eu tot n-as veni selectioner", a declarat Piturca, potrivit DolceSport.