Incredibil: Arena Nationala a inregistrat PIERDERI de peste 40 mil € pana acum! Ce masura ia Primaria

O analiza publicata astazi de Evenimentul Zilei scoate la iveala cifre dramatice - cel mai mare stadion al tarii este administrat atat de prost incat pierderile inregistrate de la inaugurare pana acum sunt de ordinul zecilor de milioane de euro.

In perioada 2011 - noiembrie 2016, Arena Nationala a inregistrat o pierdere din exploatare de 40,5 milioane de euro, se arata intr-o analiza publicata astazi de evz.ro.

Stadionul este administrat atat de prost incat ultimul eveniment in afara fotbalului organizat pe cel mai mare stadion al tarii a fost ziua lui Victor Ponta, in 2014.

National Arena nu gazduieste concerte, si nici nu atrage venituri suplimentare din altfel de activitati. Singurele evenimente sunt meciurile Stelei de pe teren propriu, cateva meciuri ale lui Dinamo si 2-3 meciuri ale echipei nationale pe an.

In urma analizei, Primaria Bucuresti, impreuna cu ALPAB au ajuns la concluzia ca este momentul ca stadionul sa fie folosit si in alte scopuri in afara fotbalului.

In acest sens, a fost facut un proiect privind tarifarea diferitelor activitati care s-ar putea organiza pe National Arena.

Tarife de inchiriere:

Meciuri din Liga 1 - 13.000 euro/eveniment

Meciuri din Cupa Ligii si Cupa Romaniei - 13.000 euro/eveniment

Meciuri ale echipei nationale - 13.000 euro/eveniment

Meciuri din UEFA Champions League - 28.000 euro/eveniment

Meciuri din UEFA Europa League - 23.000 euro/eveniment

Evenimente culturale - 18.000 euro/eveniment

Evenimente speciale, cu inchiriere inclusiv a Arenei Nationale - 30.000 euro/eveniment

Evenimente restranse, care nu implica utilizarea gazonului si spatiilor din tribune - 15 euro/mp/eveniment

Inchiriere spatii birouri si anexe pentru diverse activitati - 2,5 euro/mp/eveniment

Servicii de operare Stadion Arena Nationala - 10.000 euro/meci (eveniment)

Tarif parcare supraterana - 3 lei/ora/auto

Conferinta de vanzari si training-uri (in sala) - 100 euro/ora/sala

Evenimente sezoniere (targuri sezoniere) inclusive aprovizionare - 20 lei/mp/zi

Evenimente corporate - 500 euro/ora

Filmari private sau cu inclusiv comercial - 400 euro/ora

Tururi Stadion, grupuri de minimum 10 persoane - 10 lei/persoana/tur

Tururi Stadion inclusiv vestiare, grupuri de minimul 10 persoane - 20 lei/persoana/tur

Acces pe pista de atletism exterioara - 10 lei/persoana/ora

Abonament pista de atletism exterioara, maxim 10 sedinte - 80 lei/persoana/luna