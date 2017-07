Goian, antrenor la nationala U17! Va fi secundul lui Bratu

Dorin Goian a acceptat propunerea FRF si va fi in staff-ul lui Bratu la U17.

Dupa experienta pe care a avut-o ca presedinte al Forestei Suceava, in B, Goian accepta prima provocare ca antrenor. Dorin s-a lasat de fotbal vara trecuta, la 35 de ani. Are 60 de selectii la nationala. In cariera, a trecut pe la Foresta, Ceahlaul, Bacau, Steaua, Palermo, Glasgow Rangers, Spezia si Asteras.



"Dorin Goian va fi unul dintre antrenorii de la lotul national de 2000. Va fi in staff-ul condus de Florin Bratu", a spus la Dolce consilierul FRF Andrei Vochin.