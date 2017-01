Stoichita, superiorul lui Daum. Prima reactie a noului director tehnic al FRF

Mihai Stoichita a fost numit astazi in functia de director tehnic al Federatiei Romane de Fotbal. Acesta va avea sub supraveghere toate loturile nationale si va monitoriza inclusiv activitatea primei reprezentative si pe cea a selectionerului Christoph Daum.

Mihai Stoichita a vorbit IN EXCLUSIVITATE pentru Sport.ro si ProTV dupa ce a semnat contractul cu FRF.

"Am semnat astazi un contract cu Federatia. Este vorba despre un contract cu o durata de 3 ani.

Cum domnul Daum voi avea o relatie de colaborare, dar atat. Nu sunt seful lui Daum. El este propriul sau sef si are propriile responsabilitate.

Eu am celelalte loturi, incepand cu cel olimpic, in supraveghere si in coordonare. In niciun caz nu sunt seful lui Daum.

Nu ma veti vedea in iarba, nu, nu.

Nationala are antrenor, un antrenor foarte bun. Nu se pune problema unei implicari ale mele.

Nu m-am dus la Federatie sa ma duc la nationala. Am intrat in acest proiect pentru a ajuta la revigorarea fotbalului juvenil.

Am mari sperante, mai ales ca in ultima vreme au aparut tineri fotbalisti cu mare potential. Ati vazut si voi, Tosca a ajuns la Betis, Razvan Marin la Standard", a spus Stoichita pentru Sport.ro si ProTV.