EXCLUSIV | Gasca "Under 1 litru". Ce le-au spus cei 4 jucatori care au baut in cantonamentul nationalei celor din staff

FRF a transmis in aceasta dimineata, prin intermediul unui comunicat, ca patru jucatori ai nationalei U21, Patrick Petre, Nedelcearu, Dudea si Olteanu au fost exclusi din lot in urma unui incident grav. Acestia s-au imbatat in cantonamentul reprezentativei de tineret, care are loc in Spania.

Celor patru jucatori li s-a transmis ca isi pot face bagajele, acestia urmand sa fie trimisi in tara.

WWW.SPORT.RO a aflat si argumentatia celor patru jucatori, atunci cand au fost pusi fata in fata cu oamenii din staff.

Potrivit surselor din cantonamentul nationalei, cei patru ar fi spus ca au vrut sa celebreze faptul ca Olteanu a implinit 21 de ani: "Au fost doar doua sticle mici, de 0,33, din duty free", ar fi spus ei.