Patrick Petre, Nedelcearu, Olteanu si Dudea de la Dinamo s-au imbatat in avionul nationalei U21! Comunicat OFICIAL FRF

Patru jucatori de la nationala U21 au comis-o in avionul care ducea nationala U21 spre Spania. Trei dintre ei sunt de la Dinamo.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Comunicat oficial FRF:

"Dupa sosirea in Spania, selectionerul reprezentativei Under 21, Daniel Isaila, a constatat abateri disciplinare grave din partea unora din jucatorii pe care i-a convocat pentru cantonamentul din Spania. Astfel, Ionut Nedelcearu, Alin Dudea, Patrick Petre (toti de la Dinamo) si Vlad Olteanu (Sepsi OSK - imprumutat de la Dinamo) au incalcat regulamentul echipei nationale Under 21 inca din debutul acestui stagiu de pregatire.

Staff-ul tehnic al selectionatei Under 21, alaturi de staff-ul primei reprezentative si coordonatorii loturilor nationale, impreuna cu conducerea Federatiei Române de Fotbal, considera ca performanta nu poate fi conceputa daca exista astfel de abateri, total straine de conduita unor jucatori de fotbal.

Decizia staff-ului U21 in urma acestei abateri va fi comunicata miercuri, 22 martie.

Marti seara, selectionata U21 a ajuns in Spania, la San Rogue, acolo unde are programat un stagiu de pregatire ce cuprinde doua jocuri amicale, cu Rusia, pe 24 martie, si cu Danemarca, pe 27 martie".

Potrivit Dolce, jucatorii au cumparat bautura din duty-free la Otopeni si au consumat-o in avion. Motivul ar fi fost ziua de nastere al lui Vlad Olteanu. Delegatia nationalei de tineret va decide azi daca ii va trimite pe cei 4 in tara.