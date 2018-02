"Eroare fundamentala! Nepricepere de incepator!" Burleanu il ataca pe Lupescu, dar vine cu cateva exemple nepotrivite

Razvan Burleanu a publicat un articol pe blogul sau, prin care incearca sa demonteze cateva reprosuri facute de Ionut Lupescu actualei conduceri FRF.

Ionut Lupescu i-a reprosat lui Razvan Burleanu ca in mandatul sau nationala a avut patru selectioneri.

In replica, Burleanu a venit cu cateva exemple de nationale care au facut la fel. Printre ele, si cateva exemple nepotrivite, ca Olanda, Italia sau Ungaria, echipe care au ratat prezenta la mondial. Nici Argentina, o alta nationala amintita de Burleanu, nu e un exemplu demn de urmat - cu toate super starurile in echipa, Argentina si-a salvat onoarea de-abia in ultima etapa, cu o victorie care i-a asigurat prezenta in Rusia.

Iata mai jos textul scris de Razvan Burleanu pe blog:



"Am tot asteptat, dupa declaratiile pe care le-a facut din postura de invitat al emisiunilor tv, o revenire din partea domnului Ionut Lupescu, crezand ca va sesiza erorile comise. Nu mi-am inchipuit ca nu va fi asa, cata vreme vorbim de un specialist in zona tehnica, nu?



Spune domnul Lupescu: “4 selectioneri in 4 ani inseamna nepricepere si management defectuos, n-am auzit nicio federatie din lume sa schimbe 4 antrenori in 4 ani”.



Fie si numai in acelasi interval de timp la care face referire domnul Lupescu, gasim 5 selectioneri pentru Olanda: Van Gaal, Hiddink, Blind, Advocaat si Koeman. A fost o simpla omisiune?



Argentina a avut 4 selectioneri: Sabella, Martino, Bauza si Sampaoli. Serbia a avut 4 selectioneri, plus un interimar: Drulovici, Advocaat, Curcici, Muslin si Krstajici. Ungaria a avut 4 selectioneri plus un interimar: Pinter, Dardai, Storck, Szelesi, Leekens. Grecia si Armenia, la fel. Italia a avut 3 selectioneri si un interimar. Si asta doar in intervalul la care se face referire, sa nu uitam! Specialist in zona tehnica? Mda…"

"Eroare fundamentala! Nepricepere de incepator!"



Razvan Burleanu continua cu analiza unei alte idei dezbatute de Ionut Lupescu. Concluzia actualului presedinte FRF: Lupescu da dovada de "nepricepere de incepator".

Iata ce scrie Burleanu pe blog:



"Spune domnul Lupescu: “Eu stiu ce bani intra in Federatie! 75% din bani vin de la UEFA si FIFA”. Stop! Eroare fundamentala! Nepricepere de incepator!

Singura scuza pe care o are domnul Lupescu e ca a ramas intepenit in vremurile cand lucra la FRF. Poate atunci 75% din bani veneau de la UEFA si FIFA, in contextul in care veniturile din sponsorizari, publicitate si retail, drepturi tv si vanzarea de bilete nu aveau valorile pe care administratia pe care o conduc a reusit sa le obtina.



(...) In 2017, contributiile UEFA si FIFA au reprezentat 27,6% din totalul veniturilor FRF. Adica 4,758 milioane euro din 17,213 milioane euro.



Ne-am lamurit! Mult zgomot pentru nimic."