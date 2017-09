"Ei au stiut ce sa faca pe teren. Noi am respectat planul de contraatac". Maxim cere "implicare" din partea si dezvaluie ce s-a intamplat la nationala in ultimele luni

Muntenegru 1-0 Romania | Echipa nationala incheie in genunchi campania de calificare la Mondialul din Rusia, "lucru greu de acceptat", dupa cum recunosc si jucatorii. Fotbalistii spun ca trebuie ca fiecare persoana implicata direct in viata echipei nationale sa faca mai mult.

Alexandru Maxim, mijlocasul echipei nationale si al lui Mainz 05, a vorbit in exclusivitate pentru Pro•TV si Pro•X dupa meciul din Muntenegru, pierdut 0-1 de Romania la Podgorica.

"Greu de acceptat, insa aceasta este realitatea in momentul de fata. Am sperat pana astazi, matematic au fost sanse. Insa ei au profitat, au stiut ce au de facut pe teren si au castigat. E o situatie dificila, insa trebuie sa mergem inainte.



E putin o ocazie, da, insa am incercat sa respectam planul. Tot ce s-a vorbit inainte de meci, noi am incercat sa respectam. Am incercat sa surprindem pe contraatac. Ei au fost mult mai agresivi, au castigat majoritatea duelurilor directe.

Cred ca trebuie sa ne intrebam fiecare dintre noi ce putem face pentru a crea o nationala puternica, pentru ca lumea sa ne respecte atunci cand iesim si jucam in alte tari. Fiecare persoana implicata direct ar trebui sa se intrebe ce putem face pentru a ajuta nationala sa redevina o putere.

Nu vreau sa fac o tragedie, desi s-a pierdut o calificare. E un moment dificil, nu este un jucator caruia sa nu-i para rau sau sa sufere de pe urma acestor rezultate.

Dar speram intr-un viitor mai bun atat la echipa nationala, cat si la echipele de club.

Acum toata lumea incearca sa dea in antrenor. Intr-adevar, s-a incercat o schimbare, fiecare am avut de invatat ceva. S-au facut si multe lucruri bune, eu o spun cu toata sinceritatea, insa nu am avut rezultatele asteptate.

Au venit multi jucatori tineri la nationala si trebuie crescuti pentru a face performanta.

Sunt jucatori cu experienta in vestiar. Cred ca toata lumea ar trebui sa vorbeasca mai putin si sa faca mai multe.



Pentru mine e foarte dureros, pentru ca si Europeanul l-am privit din fata televizorului. Dar traiesc cu speranta ca voi putea juca la un turneu final", a spus Alexandru Maxim dupa meciul pierdut de Romania la Podgorica, 0-1.