"E frustrant, dadeam gol in prima repriza si inchideam jocul!" Reactia lui Benzar, omul meciului la noi

Romania 0-0 Danemarca | Romania e pe locul 4 in grupa de Mondial. Patru echipe sunt despartite de un singur punct. Clasamentul aici

Romario Benzar: "Daca marcam in prima repriza, cred ca puteam sa inchidem jocul. In prima repriza am fost peste ei. Dar pana la urma rezultatul e echitabil.



Am pregatit sistemul asta toata saptamana, am venit cu centrari, am fost in superioritate.



E frustrant pentru ca n-am mai inscris de cateva meciuri. Urmatorul meci trebuie sa inscriem neaparat. Va fi greu sa ne calificam, dar nimic nu e imposibil.



E frustrant si cand ne gandim cum am pierdut niste puncte, cu Muntenegru si Kazahstan.



Polonezii au jucatori de clasa, dar am invatat din meciul de acasa si vom arata altfel, sunt convins." (TVR)