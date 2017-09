Doar un MIRACOL ne duce la Mondial! Rezultatele aproape imposibile de care are nevoie Romania ca sa mearga la baraj

Chiar si cu 3 victorii in ultimele 3 partide, Romania lui Daum este aproape eliminata!

Romania a castigat 1-0 cu Armenia iar luni seara are loc un meci care poate incheia definitiv orice calcul pentru Romania. Reusita lui Maxim mai ofera mici sperante, insa adevarul este ca in acest moment calificarea pare imposibila.

Muntenegru este pe locul 2 cu 13 puncte iar doar 8 dintre ocupantele locului 2 din cele 9 grupe vor merge la baraj! Romania poate obtine maxim 18 puncte, avand insa deplasari dificile in Muntenegru si Danemarca.

Doar 3 victorii mai ofera sperante si chiar si atunci nationala are nevoie ca Danemarca si Muntenegru sa obtina maxim 4 puncte fiecare in ultimele 2 partide (excluzand duelurile cu Romania), iar una dintre celelalte tari aflate pe locul 2 in acest moment sa nu faca mai mult de 4 puncte in ultimele 3 partide.

Suedia (13 puncte), Portugalia (18), Irlanda de Nord (16), Irlanda (13), Slovacia (15), Italia (16), Grecia (13), Croatia (13, 1 meci in minus). Irlanda pare cea cu sanse de a fi depasita in clasamentul locurilor 2, urmand sa aiba deplasari foarte dificile in Serbia si Tara Galilor in ultimele 3 etape.