Dezvaluire SOC despre Daum: "Nici nu stia ca e roman!" Jucatorul despre care selectionerul credea ca e sarb

Selectionerul este acuzat ca nu stia ca Iasmin Latovlevic este eligibil pentru a fi convocat la nationala Romaniei.

Fostul secund al lui Victor Piturca la echipa nationala, Vivi Rachita, a lansat un atac dur la selectionerul Daum despre care spune ca era cea mai proasta varianta pentru echipa nationala.

"Daum vorbeste frumos, dar ne minte in fata. Cum sa spuna ca-l opreste lumea pe strada sa-l roage sa ramana la echipa nationala? Fiind strain, eu ma gandesc la altceva. Strainii confunda Bucurestiul cu Budapesta. O fi fost in Budapesta si poate il opreau ungurii pe strada si ii spuneau sa ramana la nationala Romaniei ca sa ne distruga.

Cum poti sa aduci un antrenor care nu cunoaste nimic din ceea ce inseamna fotbalul romanesc? Eu cred ca presedintele Federatiei a vazut schimbarea de atitudine si de discurs din ultima perioada, si-a dat seama ca a fost o greseala si se gandeste deja la un nou selectioner. Dar de ce sa nu-l schimbam pe Daum acum?



Nu exista nicio solutie mai slaba decat Daum. Am aflat ca el nici nu stia ca Latovlevici e roman. Dupa nume, credea ca este sarb. Deci nu l-a luat in calcul pe Lato in prima parte a mandatului sau, pentru ca el credea ca e sarb" a declarat Valeriu Rachita la Dolce Sport.

Latovlevici a ratat numai un meci din actuala campanie pentru Mondial. Fundasul stanga n-a fost inclus in lot la meciul cu Muntenegru, apoi a prins echipa la toate celelalte partide ale nationalei.