"Burleanu ar vrea sa continue cu noi, dar presiunea e prea mare! Suntem dati cu capul de perete pentru ca am ratat calificarea." Secundul nationalei, interviu exploziv in Belgia

Rudi Verkempinck, asistentul lui Christoph Daum la nationala, a vorbit in tara sa despre dificultatile pe care le-a avut la Bucuresti.

Rudi spune ca fanii romani n-au inteles momentul prin care trece echipa nationala si ca lui Daum i-a fost dificil sa lucreze in presiunea creata asupra lui.

"Avem o echipa tanara, care se construieste acum. Mai e nevoei de timp. Concentrarea e pe ceea ce trebuie facut pentru calificarea la Euro 2020. Dezamagirea suporterilor a fost foarte mare, le lipseste realismul. Nu isi dau seama ca suntem sub Polonia sau Danemarca, in momentul asta. Realitatea e dureroasa pentru ca toata lumea si-ar fi dorit sa mergem la Cupa Mondiala.

E greu sa spui asta, dar n-am fost suficient de competitivi impotriva adversarilor din grupa. Avem o echipa tanara, am adus multi jucatori tineri in lot in ultimele luni, asa ni s-a cerut. Faptul ca incercam sa contribuim la viitorul Romaniei ne da un sentiment placut. Pe de alta parte, esti dat cu capul de perete pentru ca nu te-ai calificat la Cupa Mondiala. Stanciu e un jucator foarte important pentru Romania. El face jocul nationalei, dar e inca foarte tanar si nu e un lider. Trebuie sa mai faca pasi in fata, dar asta se va intampla. Este un adevarat numar 10, trebuie sa i se dea incredere si atunci Anderlecht va primi tot ce are mai bun de oferit acest jucator.



Dezamagirea e mare, cred ca vor alege alta echipa tehnica pentru 2020. Contractul nostru se termina in decembrie. Am vorbit cu presedintele Federatiei si stim ca nu s-a luat inca o decizie. Ei si-ar dori sa continue cu noi, dar e o presiune foarte mare din partea suporterilor si a ziaristilor care isi doresc un antrenor roman. Nu se discuta de fotbal, mereu Christoph e intrebat daca isi da demisia. Mereu e atacat personal. Simtim ca nu e nicio baza pentru care am putea sa ne continuam drumul pentru Euro 2020. Nu stiu daca vom fi pe banca la meciurile cu Kazahstan si Danemarca", a spus Verkempinck pentru sporza.be.