COSMARUL pe care il poate trai nationala Romaniei! Adevaratul motiv pentru care meciul din Polonia e DECISIV

Desi se afla la doar 1 punct de locul 2, nationala Romaniei poate suferi o deceptie chiar daca il va ocupa la finalul campaniei de calificare.

Romania este la un punct de locul 2 in grupa de calificare la Mondial. Insa, in acest moment, locul 2 din grupa E, cea din care face parte Romania, nu duce la baraj! Doar 8 echipe nationale ce vor termina pe locul 2 merg la baraj iar echipa cu cel mai slab punctaj, nu.

In acest moment, Muntenegru se afla pe locul 2 in grupa E cu 7 puncte (1 peste Romania). Celelalte echipe aflate pe locul 2 sunt: Suedia (10 puncte), Portugalia (12), Irlanda de Nord (10), Irlanda (11), Slovacia (9), Italia (13), Grecia (11).

Astfel, in conditiile in care 4 echipe se afla la 1 punct intre ele, meciul Romaniei cu Polonia din luna iunie devine decisiv - in conditiile in care echipele care se lupta sa obtina locul 2 in aceasta grupa pierd puncte in duelurile directe, o victorie pe terenul echipei care va castiga cel mai probabil grupa poate duce la evitarea scenariului in care locul 2 nu duce la baraj.