Contra, mesaj DIRECT pentru Alibec: "Sa puna capul in pamant si s-o ia de la zero!"

Cosmin Contra se pregateste pentru meciurile amicale cu Turcia si Olanda, partide care pot fi urmarite in direct la ProTV.

Selectionerul Romaniei a surprins prin convocarea lui Denis Alibec in contextul in care atacantul Stelei nu traverseaza cea mai buna forma a sa. Contra a explicat ca daca nu s-ar fi accidentat Bogdan Stancu, Alibec nu s-ar fi regasit in lot pentru meciurile cu Turcia si Olanda.

De asemenea, Contra a avut si un mesaj pentru varful in varsta de 26 de ani: "Sa puna capul in pamant si s-o ia de la zero"

"Dupa discutia pe care am avut-o cu Alibec si dupa ce s-a intamplat cu Bogdan Stancu am hotarat ca cea mai buna solutie este sa-l ajutam pe Denis Alibec. Cred ca este un moment prielnic pentru a-l ajuta pe Denis. Fiecare trebuie sa fie psihologul lui si fiecare trebuie sa-si dea seama cand trebuie sa puna capul in pamant si sa o ia de la zero", a declarat Cosmin Contra pentru ProTV.

Romania va intalni Turcia si Olanda pe 9 si 14 noiembrie. Meciurile vor fi transmise IN DIRECT de ProTV.