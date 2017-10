Contra merge in Danemarca sa isi RAZBUNE generatia! Momentul DRAMATIC in care nationala a ratat EURO in ultimul minut. VIDEO

Nationala merge in Danemarca, intr-un meci fara miza, dar pe care Contra vrea sa-l castige cu orice pret.

Contra se intoarce la Copenhaga, acolo unde nationala rata calificarea la EURO in 2003.

Romania a condus de doua ori prin golurile marcate de Pancu si Mutu, dar gazdele au revenit si au egalat in minutul 90+4, dupa o faza la care fundasul Martin Laursen a inscris dupa un hent flagrant. Romania a ratat calificarea la barajul pentru EURO 2004, iar Contra vrea sa razbune generatia din care si el a facut parte.

"In Danemarca mergem sa jucam bine si sa facem un meci foarte bun, sa scoatem un rezultat bun.

Poate putem razbuna generatia care a facut acel egal in Danemarca in ultimul minut. Am facut parte din acea nationala si stiu ce a insemnat acel semiesec care ne-a eliminat", a zis Cosmin Contra la TVR 1.