Chipciu si Baluta, OUT din prima echipa! Daum are probleme cu primul "11" din cauza selectiei

Romania joaca diseara cu Muntenegru.

Romania va avea 3 nume noi in lot fata de partida cu Armenia. Pintilii va lipsi din cauza ca este suspendat, iar Chipciu si Baluta vor fi lasati pe banca dupa prestatiile slabe de vineri seara.

In locul lor, Daum ii va folosi pe Razvan Marin, Adi Popa si Alexandru Maxim.

Selectionerul are insa probleme in alcatuirea primului 11, din lipsa de solutii. Daum a luat 4 fundasi centrali in lot, insa nu are rezerve de mijlocasi la inchidere si mai ales de atacant. Florin Andone este singurul atacant central din lot, insa nu poate fi inlocuit chiar daca a avut o prestatie foarte slaba cu Armenia.

Bogdan Stancu si Ivan mai pot juca in centru insa ei sunt jucatori de banda, si nu atacanti centrali. Alibec si Keseru, celelalte variante pentru acest post, au fost lasati acasa.

Si la capitolul inchizator lucrurile stau la fel. Pintilii, singurul inchizator de profesie din lot, e suspendat pentru meciul cu Muntenegru, iar varianta de rezerva este doar Razvan Marin.

Echipa Romaniei cu Muntenegru:

Tatarusanu - R. Benzar, Chiriches, Tosca, Ganea - R. Marin, N. Stanciu - Ad. Popa, Maxim, B. Stancu - Fl. Andone