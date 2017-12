Candidatul surpriza la alegerile FRF? "Am viziunea mea despre cum ar trebui schimbate lucrurile!"

Fotbalul romanesc isi va alege presedintele in cateva luni.

Ciprian Marica ar putea fi marea surpriza la alegerile pentru sefia FRF, din primavara.

Nu si-a anuntat candidatura, dar nu a spus niciodata un "nu" categoric. Urmeaza cursuri de management sportiv in Germania, Spania si Elvetia si spune ca asta e drumul pe care vrea sa il urmeze pe viitor.

La fiecare interviu acordat in ultima perioada, Marica a lasat impresia ca ar fi tentat de cursa pentru sefia FRF, cu o echipa potrivita in spate.

Mircea Sandu este primul sustinator al lui Marica in batalia puterii din fotbal.

"M-am simtit onorat de fiecare data cand oamenii m-au propus."

"Eu sunt un tip de echipa, nu cred ca poti schimba lucrurile de unul singur. Nu e vorba ca nu ma simt pregatit, sigur ca am o viziune despre cum vad eu ca ar trebui puse la punct lucrurile din fotbalul romanesc. Insa cred ca sunt foarte multi factori care trebuie sa coincida", a spus Marica intr-un interviu pentru PRO TV.

Ciprian Marica urmeaza cursuri de management in Vestul Europei.

"Mi-ar fi placut sa invat aici, insa lucrurile nu functioneaza asa cum ar trebui, si atunci am ales sa ma duc acolo unde oamenii fac treaba asta si o fac bine. Am ales sa merg in Elvetia si in Germania, dar am mers si in Spania, sa vad si alta cultura, mult mai apropiata de a noastra."

Un indiciu al posibilei candidaturi a lui Marica la sefia FRF este faptul ca dintr-o data, aparent din senin, Marica a devenit tinta numarul unu pentru "parintele spiritual" al Generatiei de Aur, Pompiliu Popescu.

Fostul medic al nationalei a spus recent ca "Exista cineva chiar mai rau decat Burleanu la FRF: Cirprian Marica. Nu are ce cauta el la Federatie, nu are varsta potrivita, nu are experienta, nu are ce cauta la Federatie."

Razvan Burleanu si Marcel Puscas sunt singurii care si-au anuntat public candidatura la alegerile din luna martie. Pe lista ar mai putea intra Cristi Balaj, Victoras Iacob, sau Florin Prunea. Pompiliu Popescu a spus in mai multe randuri ca grupul Generatiei de Aur incearca sa il convinga pe Ionut Lupescu sa candideze.