Avertismentul lui Piturca pentru meciul cu Danemarca: "Lui Budescu nu ii va mai fi usor sa dribleze"  

Budescu a fost omul meciului la revenirea la nationala.

Romania s-a impus cu 3-1 in fata celor din Kazahstan, la debutul lui Contra pe banca nationalei. Victor Piturca spune ca in Danemarca nu va mai fi la fel de simplu, insa jucatorii nationalei ar trebui sa joace fara teama pe terenul unde Polonia a incasat 4 goluri!

"Pentru Cosmin Contra, pentru echipa Romaniei, pentru toata lumea era importanta aceasta victorie. Acum, se poate pregati in liniste meciul din Danemarca. In rest, nu pot fi spuse prea multe.

Au fost doua echipe care nu au jucatori de mare calitate, astfel incat sa avem un meci spectaculos. Budescu e un jucator care are calitati tehnice foarte bune si, mai ales daca e lasat, poate sa-si puna colegii in situatii foarte bune de a inscrie. in Danemarca nu va fi la fel de usor pentru Budescu.

Nu mai e atat de usor sa driblezi in Danemarca, nici nu stiu daca te mai intorci cu fata spre poarta adversa. Trebuie sa fim pregatiti pentru un presing in terenul nostru. N-are de ce sa ne fie teama acum. De ce sa ne mai fie teama? E un meci important, conteaza mult pentru Contra si pentru echipa nationala, dar nu mai avem nimic de pierdut", a declarat Victor Piturca pentru Telekom Sport.